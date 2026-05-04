பல்லாவரம் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றுமா திமுக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பல்லாவரம் தொகுதியில் தேமுதிக சார்பில் முருகேசன், அதிமுகவின் வெங்கடேசன், நாதக-வின் கார்த்திகேயன், தவெக-வில் இருந்து காமாட்சி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:10 AM IST
பல்லாவரம் (செங்கல்பட்டு): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், பல்லாவரம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
கடந்த 2019-ல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அதில் சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதி பல்லாவரம்.
வளர்ந்து வரும் ஒரு பகுதியாக உள்ள இத்தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,64,338 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,72,601 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 24 பேரும் என மொத்தமாக 3,36,963 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், 2026 முடிந்த தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 85.40% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், பல்லாவரம் தொகுதியில் மட்டும் 83.63% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
2026 தேர்தல் களத்தை பார்க்கும்போது, முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுக கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிக வேட்பாளர் முருகேசன், அதிமுக வெங்கடேசன், BSP வேட்பாளர் பாரதி, நாதக கார்த்திகேயன், தவெக காமாட்சி மற்றும் பல சுயேட்சைகள் என மொத்தமாக 23 பேர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
கடந்த கால நிலவரத்தை பொறுத்தவரை, 2011-ல் அதிமுக வேட்பாளர் தன்சிங் வெற்றி பெற்றார். அதையடுத்து, 2016 மற்றும் 2021-களில் திமுக வேட்பாளர் கருணாநிதியே வெற்றி பெற்றார். அதாவது, 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த கருணாநிதி 1,26,427 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரனை (88,646) 37,781 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
அதேசமயம் மநீம செந்தில் ஆறுமுகம் 20,774 வாக்குகளும், நாதக மினிசிறி கனகராஜ் 21,522 வாக்குகளும், தேமுதிக முருகேசன் 3,719 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவிற்கு மட்டும் 1,945 வாக்குகள் போடப்பட்டிருந்தது. பல்லாவரம் தொகுதி திமுக கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், முன்னாள் எம்எல்ஏ அனகை முருகேசன் இங்கே களம் கண்டுள்ளார்.
இந்த தொகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு, கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல், பாதாள சாக்கடை திட்ட மறுசீரமைப்பு உள்ளிட்டவை பொதுமக்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாக உள்ளன.
|பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|ஐ.கருணாநிதி
|திமுக
|2016
|ஐ.கருணாநிதி
|திமுக
|2011
|தன்சிங்
|அதிமுக