தேர்தல் திருவிழா 2026: பல்லாவரம் தொகுதியில் யாருக்கு செல்வாக்கு?
Published : March 25, 2026 at 4:47 PM IST
- By சுபாஷ் தயாளன்
தாம்பரம்: சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் முக்கியமானது பல்லாவரம். இந்த தொகுதி செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் பல்லாவரம், பொழிச்சலூர், அனகாபுத்தூர், பம்மல், திரிசூலம், குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன.
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வளர்ந்து வரும் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இந்த தொகுதியில் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள், தோல் தொழிற்சாலைகள், ஆடை ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சென்னை விமான நிலையமும் பல்லாவரம் தொகுதியில் ஒரு அங்கமாகவே உள்ளது.
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இந்துக்கள், கிறிஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் என அனைத்து மதத்தினரும் பரவலாக வசித்து வருகின்றனர். ஆனால் குறிப்பாக பல்லாவரம் தொகுதியைப் பொருத்தவரை இஸ்லாமியர்கள், பட்டியலின மக்கள் மற்றும் வன்னியர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு ஆண்கள் 1,61,197 பேர், பெண்கள் 1,68,996 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 24 பேர் என மொத்தம் 3,30,217 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆண்கள் 2,16,959 பேர், பெண்கள் 2,19,175 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 41 பேர் என 4,36,175 வாக்காளர்கள் இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பல்லாவரம் தொகுதியில் யாருக்கு செல்வாக்கு?
தொகுதி மறுசீரமைப்பின் போது உருவான தொகுதி பல்லாவரம். கடந்த 2011-ம் ஆண்டு தான் பல்லாவரம் தொகுதி சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர் கொண்டது. அப்போது திமுக, அதிமுக நேரடியாகப் போட்டியிட்டன. இந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
2016-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவை வீழ்த்தி திமுக முதன்முறையாக அபார வெற்றி பெற்றது. 2021-ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலிலும் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக திமுக வெற்றி பெற்று பல்லாவரம் தனது கோட்டை என்பதை நிரூபித்தது. பல்லாவரம் தொகுதியில் இதுவரை மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் ஒரு தேர்தலில் அதிமுகவும், இரண்டு தேர்தல்களில் திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள்
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த கருணாநிதி 1,26,427 வாக்குகளை பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன் 88,646 வாக்குகள் பெற்றார். இதில் கருணாநிதி 37,781 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை தன் வசப்படுத்தினார். மேலும் கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளரை தோற்கடித்து கருணாநிதி வெற்றி பெற்றார்.
பொதுமக்கள் சந்திக்கும் இன்னல்கள்
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஏரிகள் அதிகம் நிறைந்த பகுதி ஆகும். ஆனால் ஏரிகள் முழுவதும் கழிவுநீர் கலந்து குட்டையாக மாறிவிட்டன. குடிநீர் தட்டுப்பாடு, கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல், பாதாள சாக்கடை திட்ட மறுசீரமைப்பு உள்ளிட்டவை பொதுமக்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் மிகப் பெரிய பிரச்சனைகளாக உள்ளன.
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மக்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள்? கோரிக்கைகள் என்ன? என்பது குறித்து பேசிய சமூக ஆர்வலர் சந்தானம், "பல்லாவரம் தொகுதியின் திமுக எம்எல்ஏ கருணாநிதி, சட்டமன்றத்தில் 60-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். பல்லாவரம் மற்றும் குரோம்பேட்டை சுற்றுவட்டாரத்தில் மட்டும் சுமார் 10-க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் உள்ளன.
ஏரிகளை தூர்வார வேண்டும்
அனைத்து ஏரிகளும் கழிவுநீர் கலந்து மாசடைந்து காணப்படுகின்றன. தொடர்ந்து பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில் தற்போது திருநீர்மலை ஏரி மட்டும் தூர்வாரப்பட்டு மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த பகுதியில் 12 ஏரிகள் உள்ளன. இவை அனைத்தையும் மறுசீரமைப்பு செய்து தண்ணீரை தேக்கி வைத்தால் தென்சென்னை பகுதியில் ஒரு சிறிய நீர்த்தேக்கமே உருவாக்க முடியும். இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க முடியும். இதுவே இந்த தொகுதி மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையாக உள்ளது.
பல்லாவரத்தில் உள்ள ஜிஎஸ்டி சாலையில் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்பு நிறைந்துள்ளதால் தினந்தோறும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலை மக்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால் பணிக்கு செல்வோர், பள்ளி - கல்லூரி செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் உரிய நேரத்திற்கு செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர். இதனால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றி சாலையை இன்னும் விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும்.
குரோம்பேட்டையில் ஜிஎஸ்டி சாலையைக் கடந்து ரயில் நிலையம் செல்ல ஏதுவாக அமைக்கப்பட்ட எக்ஸ்லேட்டர் சுமார் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக இயங்காமல் உள்ளது. இதில் யாரும் அக்கறை செலுத்தவில்லை. இதெல்லாம் மக்கள் சார்ந்த பிரச்சினைகள். இதனை சீர் செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதே போல் ஒவ்வொரு மழை காலங்களிலும் பல்லாவரம் ஜிஎஸ்டி சாலை மற்றும் அருகில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளை தண்ணீர் மூழ்கடித்து விடுகிறது.
விளையாட்டுத் திடல்கள் தேவை
மழைநீர் கால்வாய்களில் நீர்நிலைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய பகுதிகள் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடை திட்டம் இருந்தும் கழிவுநீர் ஏரிகளில் கலக்கிறது. இதற்கு நிரந்தர தீர்வுகளை கொண்டு வர வேண்டும். பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சர்வதேச தரத்தில் விளையாட்டு திடல்கள் இல்லை. இளைஞர்களுக்கான விளையாட்டு திடல்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். சென்னையில் இருப்பது போன்று இங்கும் அமைத்துக் கொடுத்தால் இளைஞர்கள் பயனடைவர்.
பல்லாவரம் தொகுதியில் குடிநீர் தினமும் வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதே வேளையில் அந்த குடிநீர் சுத்தமாக இருக்கிறதா? என உறுதி அளிக்க வேண்டும். செம்பரம்பாக்கத்தில் இருந்து கால்வாய் மூலம் வரும் தண்ணீரை பல்லாவரத்தில் உள்ள ஏரிகளில் கொண்டுச் சென்று சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து கந்தசாமி என்பவர் பேசுகையில், "பல்லாவரம் தொகுதியில் அதிகப்படியான மக்கள் வீட்டுமனை பட்டா இல்லாமல் பிரச்சனைகளை எதிர் கொண்டு வருகின்றனர். தேர்தல் வரும் போது மட்டும் அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பது போல் அரசியல்வாதிகள் செயல்படுகின்றனர். ஆனால் அனைவருக்கும் பட்டா வழங்குவதில்லை. பல்லாவரம் தொகுதியில் ஏற்கனவே போடப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடைகள் ஆங்காங்கே உடைந்து சேதமடைந்துள்ளன. அதனை மறுசீரமைக்க வேண்டும்" என்றார்.
அதிமுக கூட்டணியில் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இரண்டு தொகுதிகளில் பல்லாவரம் தொகுதியும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.