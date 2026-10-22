திண்டிவனம் அருகே பல்லவர் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு; 1200 ஆண்டுகள் பழமையானது

திண்டிவனம் அருகே பல்லவர் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு; 1200 ஆண்டுகள் பழமையானது
இந்த கொற்றவை சிற்பத்தை தூக்கி நிறுத்தினால் ஊருக்கு கெட்டது நடக்கலாம் எனும் அச்சம் அப்பகுதியினரிடம் நிலவுகிறது. இதனால் கொற்றவை சிற்பத்தை ஏரியில் இருந்து வெளியே எடுக்காமல் இருக்கின்றனர்.
Published : October 22, 2026 at 7:11 PM IST
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே பல்லவர் காலத்து கொற்றவை சிற்பம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் அருகே அமைந்துள்ளது கீழ்அருங்குணம் கிராமம். இங்குள்ள ஏரியில் சிற்பம் ஒன்று தென்படுவது போல உள்ளதாக குரூரைச் சேர்ந்த விக்னேஷ்வரன் என்பவர் தகவல் அளித்தார். இதன்பேரில், விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் அப்பகுதியில் அண்மையில் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது ஏரியில் பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த கொற்றவை சிற்பம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்தச் சிற்பம் 1200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாகும்.
இது குறித்து வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறுகையில், "கீழ்அருங்குணம் கிராம ஏரிக்குள் மண்ணில் கிடத்தப்பட்ட நிலையில் கொற்றவை சிற்பம் காணப்படுகிறது.
சுமார் 6 அடி உயரமுள்ள பலகைக் கல்லில் இந்த சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக 8 கரங்களுடன் காணப்படும் கொற்றவை, இங்கு 4 கரங்களுடன் காட்சியளிக்கிறார். கொற்றவையின் முன் வலக்கரம் அபய முத்திரையுடனும், முன் இடது கரம் தொடை மீது வைத்தபடியும் காணப்படுகின்றன.
பின்னிரு கரங்களில் சங்கு சக்கரம் ஏந்தி இருக்கிறார். மார்பு கச்சு இடையாடை அணிந்தும், அணிகலன்களுடனும், சிறிய இடையுடனும் காணப்படும் கொற்றவை தனது இரண்டு கால்களையும் எருமையின் தலை மீது நேராக வைத்து கம்பீரமாக நிற்கிறார்.
அவரது கால்களுக்கு அருகாமையில் இருபுறமும் தலைப்பலி வீரன் மற்றும் பூஜை செய்யும் அடியவர் அமர்ந்துள்ளனர்.கொற்வையை 'பாய்கலைப் பாவை' என வர்ணிக்கிறது சிலப்பதிகாரம்.
பாய்ந்தோடும் மானை வாகனமாகக் கொண்டவள் என்பது இதன் பொருளாகும். கீழ்அருங்குணம் சிற்பத்தில் கொற்றவை வாகனமான மான் அவரது பின்னணியில் நின்றிருக்கிறது. நீண்ட கொம்புகளுடன் மிகவும் அழகாகவும், பெரிதாகவும் மான் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த (கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு) இந்த சிற்பம் 1200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாகும். இந்தத் தெய்வ சிற்பத்தை தூக்கி நிறுத்தினால் ஊருக்கு கெட்டது நடக்கலாம் எனும் அச்சம் அப்பகுதியினரிடம் நிலவுகிறது. இதனால் கொற்றவை சிற்பத்தை ஏரியில் இருந்து வெளியே எடுக்காமல் இருக்கின்றனர்.
அவர்களது அச்சம் தவறானது. மிகவும் பழமை வாய்ந்த இந்த சிற்பத்தை ஏரியில் இருந்து வெளியே எடுத்து வழிபாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கீழ்அருங்குணம் கிராம மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி இருக்கிறோம்" என அவர் கூறினார்.
இந்த ஆய்வின்போது கீழ்அருங்குணம் வேல்முருகன், லட்சுமிபதி, சரவணன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.