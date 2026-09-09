தோப்பில் கிடைத்த பல்லவர் கால சிவலிங்கம் - ஆய்வாளர்கள் கூறுவதென்ன?
பாண்டிய மன்னன் சுந்தரபாண்டியன் வெளியிட்ட காசுகளில், அவருடைய ஆட்சியாண்டினை தமிழ் எண் வடிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காண முடிவதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.
Published : September 9, 2026 at 10:40 AM IST
தஞ்சாவூர்: செங்கண்மேடு திடல் என்ற பகுதியில் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில், பல்லவர் கால சிவலிங்கம் மற்றும் பாண்டியர் கால காசுகள் ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூதலூர் வட்டத்தில் உள்ள ஊர்கள் இளங்காடு மற்றும் நியமம் ஆகும். இந்த இரண்டு ஊர்களும் தமிழக வரலாற்றில் தனிச்சிறப்பிடம் பெற்ற ஊர்களாகும். இந்த ஊர்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள செங்கண்மேடு என்ற திடலில் இளங்காட்டைச் சேர்ந்த கண்ணன் என்பவர் குழி தோண்டும்போது பழங்கால காசு ஒன்று கிடைத்துள்ளது.
தோப்பில் கிடைத்த பல்லவர்கால சிவலிங்கம்
இதனைத் தொடர்ந்து, காசு கிடைத்த செய்தியினை விஷ்ணம்பேட்டை கோயில் செயல் அலுவலர் கோபி, வரலாற்று ஆய்வாளர் மணி. மாறன் ஆகியோரிடம் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார். இதனடிப்படையில் சரசுவதி மகால் நூலகத் தமிழ்ப் பண்டிதர் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர் முனைவர் மணி. மாறன், ஓய்வுபெற்ற அரசு கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கண்ணதாசன், அரசு பள்ளி தலைமையாசிரியர் முனைவர் தில்லை கோவிந்தராஜன் மற்றும் சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ஆகியோர் செங்கண்மேடு திடல் பகுதிக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியபோது, “சோழர், பல்லவர், முத்தரையர், பாண்டியர், நாயக்கர், மராத்தியர் எனப் பல்வேறு மரபு மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதிகளில்தான் நியமம், இளங்காடு ஆகிய ஊர்கள் தற்போது அமைந்துள்ளன. சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த உ.வே.சா., பாரதிதாசன் போன்ற மிகப்பெரும் தமிழறிஞர்கள் பலர் இளங்காடு சென்று அங்குள்ள தமிழ்ச் சங்கத்தில் உரையாற்றியுள்ளனர்.
இங்குள்ள செங்கண்மேட்டில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புதைந்து இருந்த சிவலிங்கம் வெளியே எடுக்கப்பட்டு, தற்போது வழிபடப்பட்டு வருகிறது. அதைப்போல், அங்கிருந்து சிறிது தொலைவில் உள்ள தோப்பில் பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த ஆவுடையுடன் கூடிய ஒரு பெரும் சிவலிங்கம் இருப்பது தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தால் மேலும் பல கடவுள்களின் சிலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது” என்று தெரிவித்தனர்.
பாண்டியர் கால காசு
இதனைத் தொடர்ந்து, செங்கண்மேட்டில் கிடைத்த பாண்டியர் கால காசு பற்றி நாணயவியல் ஆய்வாளர் ஆறுமுக சீதாராமனிடம் கேட்டபோது, “இக்காசு குறித்த கூடுதல் செய்திகளை வழங்கினார். அதன்படி, முதலாம் சடைய வர்மன் சுந்தரபாண்டியன் (கி.பி. 1250 – 1284) காலத்தைச் சேர்ந்த இக்காசு 3.30 கிராம் எடை கொண்டதாக உள்ளது. காசின் முன்பக்கம் ஒரு மனிதன் உருவமும், பின்பக்கம் இரண்டு குத்துவிளக்குகளுக்கு நடுவே செங்குத்தாக மீன் ஒன்றும் உள்ளது.
காசின் விளிம்பைச் சுற்றி ‘எல்லாந்தலையனான்’ என்று தமிழில் பொறிக்கப் பெற்றுள்ளது. சுந்தரபாண்டியன் வெளியிட்ட காசுகளில் அவனுடைய ஆட்சியாண்டினை தமிழ் எண் வடிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காண முடிகிறது. இக்காசில், தமிழில் ஒன்று என்ற எண்ணை குறிக்கக்கூடிய “௧” என்ற எழுத்து உள்ளது. எனவே, இக்காசு அம்மன்னனின் முதலாவது ஆட்சியாண்டு, அதாவது கி.பி. 1251-இல் வெளியிடப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இம்மன்னனின் வெற்றிகளும், சாதனைகளும், கொடைகளும் திருப்பூந்துருத்தி கல்வெட்டில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
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இந்த மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் பல வகைக் காசுகளை வெளியிட்டுள்ளன. சுந்தரபாண்டிய மன்னன், சிதம்பரம் அருகே தன்னுடைய அண்ணன் விக்கிரம பாண்டியன் பெயரால் ‘விக்கிரம பாண்டிய சதுர்வேதி மங்கலம்’ என்னும் ஊரினை ஏற்படுத்தி அங்கு ‘விக்கிரம பாண்டிய ஈஸ்வரம்’ என்னும் கோயிலையும் கட்டியுள்ளார். அக்கோயிலில் சிறப்பு பூசைகள் செய்ய ‘எல்லாந்தலையான பெருமாள்’ என்ற தன் பெயரால் நிவந்தங்கள் வழங்கியுள்ளார்.
இம்மன்னன் பல வெற்றிகளை அடைந்ததால் ‘எம்மண்டலமும் கொண்டருளிய அல்லது அனைத்துலகமும் கொண்டருளிய’ என்ற பெயரைப் பெற்றான். இவனுடைய சிறப்புப் பெயரான ‘எல்லாந்தலையனான்’ என்ற பெயர் கொண்ட செப்புக்காசுகள் பல கிடைத்துள்ளன. சிதம்பரத்தில் பலமுறை துலாபாரம் ஏறி நடராஜப் பெருமானின் கோயிலுக்கு சுந்தரபாண்டிய மன்னன் பொன் வேய்ந்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது” என்று கூறினார்.