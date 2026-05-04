பல்லடத்தில் வெல்லப் போவது யார்?-இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக-செல்வராஜ், அதிமுக-பரமசிவம், நாம் தமிழர் கட்சி-தமிழினியன், தமிழக வெற்றிக் கழகம்-ராம்குமார் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:20 AM IST

பல்லடம் (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் கறிக்கோழி வளர்ப்பும், விசைத்தறி தொழிலும் பிரதானமாக உள்ளது. காற்றாலைகள் மற்றும் பின்னலாடையைச் சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதியாகவும் உள்ளது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் பல்லடம் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 480 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் வாக்களித்தனர். இதன்மூலம் சுமார் 90.59% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பல்லடம் தொகுதியில் 66.63% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை 23.96% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் செல்வராஜ், அதிமுக சார்பில் பரமசிவம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் தமிழினியன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ராம்குமார் உள்பட மொத்தம் 15 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்

கடந்த 1957- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 15 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 9 முறையும், திமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ் ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நடராஜன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தியை 32,174 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் முத்துரத்தினத்தை 32,691 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

வாக்காளர்களின் விவரங்கள்

பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தமாக 3,29,849 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,59,554 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,70,265 பெண் வாக்காளர்களும், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் உள்ளனர்.

பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016நடராஜன்அதிமுக
2021எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன்அதிமுக

