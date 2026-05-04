பாளையங்கோட்டை தொகுதியை தக்க வைக்குமா திமுக?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் அப்துல் வகாப், அதிமுகவின் சுல்தான் சம்சுதீன், நாதக-வின் சங்கர நாராயணன், தவெக-வின் மரிய ஜான் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:21 AM IST
பாளையங்கோட்டை (திருநெல்வேலி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், பாளையங்கோட்டை தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்.23ஆம் தேதி சுமுகமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 85.10% வாக்குகள் பெற்று தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது. அதில், நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் மட்டும் 68.90% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகத்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்ற பெருமை பாளையங்கோட்டை தொகுதிக்கு உள்ளது. இது இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகும். கடந்த 6 தேர்தல்களில் திமுக தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று, பாளையங்கோட்டையை திமுகவின் கோட்டையாக மாற்றி வைத்துள்ளது. எனவே, பாளையங்கோட்டையின் வெற்றி வாய்ப்பை கணிப்பதில் சிரமம் இருக்காது.
எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,10,357 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,17,509 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 12 பேரும் என மொத்தமாக 2,27,878 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2026 கள நிலவரத்தை பார்க்கும்போது, திமுக சார்பில் தற்போதைய சிட்டிங் எம்எல்ஏ அப்துல் வகாப் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு டஃப் கொடுக்கும் வகையில், இந்த முறை இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த செய்யது சுல்தான் சம்சுதீனை களமிறக்கியுள்ளது அதிமுக. இதனால், இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் ஓரளவு பிரிந்துள்ளது.
மேலும், தவெக சார்பில் மரிய ஜான், நாதக சார்பில் சங்கர நாராயணன் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர் என மொத்தமாக 17 பேர் களம் கண்டனர். என்னதான் பாளையங்கோட்டையில் தவெகவுக்கு அதிக ஆதரவு இருப்பது போல தெரிந்தாலும், களம் திமுகவுக்கே சாதகமாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது.
2021 தேர்தலில் 58.86% (161091) வாக்குகள் பதிவானது. அதில், திமுகவை சேர்ந்த அப்துல் வகாப் 89,117 வாக்குகள் பெற்று, அதிமுகவை சேர்ந்த வேட்பாளர் ஜெரால்ட் ஜி-யை 52,141 (36,976) வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதற்கு அடுத்தபடியாக SDPI-யை சேர்ந்த முகமது முபாரக் வி.எம்.எஸ் 12,241 வாக்குகளும், நாதகவை சேர்ந்த பாத்திமா 11,665 வாக்குகளும், மநீம வேட்பாளர் பிரேம்நாத் 8,107 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவிற்கு மட்டுமே 1,647 வாக்குகள் விழுந்திருந்தது.
1991 சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுகவை சேர்ந்த தர்மலிங்கம் என்பவர் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 2001, 2006, 2011, 2016 மற்றும் 2021 தேர்தலில் திமுக மட்டுமே இக்கோட்டையை ஆண்டு வருகிறது. அதில் டி.பி.எம்.மைதீன் கான் 4 முறை எம்.எல்ஏ வாக இருந்துள்ளார்.
|பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|அப்துல் வஹாப்
|திமுக
|2016
|மைதீன் கான்
|திமுக
|2011
|மைதீன் கான்
|திமுக