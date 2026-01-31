மதங்களை கடந்த மனிதநேயம்: பாதயாத்திரை சென்ற முருக பக்தர்களுக்காக திறக்கப்பட்ட தேவாலயம்
சாதி, மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேணும் வகையில், பாதயாத்திரை செல்லும் முருக பக்தர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காகத் தேவாலயத்தின் கதவுகள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : January 31, 2026 at 11:36 AM IST
திருநெல்வேலி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காக பாளையங்கோட்டை தேவாலயம் திறந்து வைக்கப்பட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் முருகனின் அறுபடை வீடுகளுக்கு பக்தர்கள் பாதயாத்திரை செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் தைப்பூசத் திருவிழா நாளை (பிப்.1) மிகவும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மாலை அணிந்து, விரதமிருந்து திருச்செந்தூருக்குப் பாதயாத்திரையாகச் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர்.
இந்த ஆண்டும், திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை வழியாக சாரைசாரையாக செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. கடும் வெயிலில் நீண்ட தூரம் நடந்தே வரும் பக்தர்கள், களைப்பு நீங்க ஓய்வெடுப்பதற்காக சாலையோரங்களில் உள்ள மரத்தின் அடியிலும் பொது இடங்களிலும் அமர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பாளையங்கோட்டை சமாதானபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற புனித மிக்கெல் அதிதூதர் தேவாலயம் (St. Michael’s Church) ஒரு உன்னதமான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சாதி, மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேணும் வகையில், பாதயாத்திரை செல்லும் முருக பக்தர்கள் ஓய்வெடுப்பதற்காகத் தேவாலயத்தின் கதவுகள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேவாலய நிர்வாகத்தின் இந்த அன்பான அழைப்பை ஏற்ற ஆயிரக்கணக்கான முருக பக்தர்கள், தேவாலய வளாகத்திற்குள் சென்று ஓய்வெடுத்தனர். நீண்ட தூரப் பயணத்தால் களைப்படைந்திருந்த பக்தர்கள் பலர், தேவாலயத்தின் உள்ளே தங்களது உடைமைகளை வைத்துவிட்டு, அமைதியான சூழலில் படுத்து உறங்கி இளைப்பாறினர்.
களைப்பு நீங்கிய பின்னர், மீண்டும் 'அரோகரா' முழக்கத்துடன் திருச்செந்தூர் நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
வழக்கமாக, கோயில்களில் தேவாலயங்கள் மற்றும் மசூதிகள் சார்பில் தண்ணீர் பந்தல் அமைப்பதையும், அன்னதானம் வழங்குவதையும் நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால், ஒரு தேவாலயமே தனது புனித தலத்தைத் திறந்து மாற்று மதப் பக்தர்கள் ஓய்வெடுக்க அனுமதித்திருப்பது நெல்லை மக்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடவுள் மனித நேயத்தில்தான் இருக்கிறார் என்பதை இந்தச் சம்பவம் நிரூபித்துள்ளது. இத்தகைய செயல்கள் சமூகத்தில் நிலவும் பிரிவினைகளை அகற்றி, மக்களிடையே ஒற்றுமையை வளர்க்கும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆன்மிகமும் மனிதநேயமும் கைகோர்க்கும்போது அங்குக் கடவுள் மனிதாபிமான வடிவில் காட்சியளிக்கிறார் என்பதற்குச் சான்றாக நெல்லையில் இந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.