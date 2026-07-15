பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்
கோயில் நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதில் பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடந்திருக்கலாம் என தெரியவந்ததால், சம்பந்தப்பட்ட பழனி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
Published : July 15, 2026 at 9:44 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 10:27 PM IST
சென்னை: ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான பழனி பால தண்டாயுதபாணி கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை, தனி நபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பால தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு சொந்தமான சுமார் 1.40 ஏக்கர் நிலம், முறைகேடாக தனிநபர்கள் பெயரில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக கடந்த சில நாட்களுக்கும முன்பு சர்ச்சை எழுந்தது.
கோவிலுக்கு சொந்தமான இந்த இடம் பக்தர்களின் வாகன நிறுத்துமிடமாகவும், கோவில் பயன்பாட்டிற்காகவும் இருந்து வந்தது. கோவில் நிலம் என்ற பதிவுகள் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை (HR&CE) ஆவணங்கள் இருந்தபோதிலும், கடந்த ஜூன் மாதம் அந்த நிலம் இரு தனிநபர்களின் பெயரில் சுமார் ரூ.2 கோடி மதிப்பில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலத்தின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ.100 கோடி என கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த பத்திரப்பதிவு நீதிமன்ற உத்தரவை தவறாக பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பதிவுத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டது. விசாரணையில் பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடந்திருக்கலாம் என தெரியவந்ததால், சம்பந்தப்பட்ட பழனி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில் போலி ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதா? அதிகாரிகள் மற்றும் தனிநபர்கள் கூட்டுச் சதி செய்தார்களா? கோவில் நிலம் எவ்வாறு தனிநபர் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டது என்பன உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், வழக்கின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கோவில் சொத்து பாதுகாப்பு தொடர்பான அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, இந்த வழக்கை குற்றப்பிரிவு குற்றப்புலனாய்வுத் துறை (CBCID) விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக டிஜிபி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
மேலும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்கள், பதிவுகள் மற்றும் அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்து சிபிசிஐடி விரிவாக விசாரணை நடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கோயில் சொத்து பதிவு செய்யப்பட்டதில் பெரிய அளவில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகவும், இது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.