பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: இடைத்தரகர் ஜெயபிரகாஷ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
ஒட்டன்சத்திரத்தில் உள்ள ஜெயபிரகாஷ் வீட்டில் இருந்த இரண்டு கம்ப்யூட்டர் சி.பி.யு.க்கள் மற்றும் ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன.
Published : September 25, 2026 at 7:14 AM IST
திண்டுக்கல்: பழனி தண்டாபணி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான நில மோசடி வழக்கில், முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் இடைத்தரகர் ஜெயபிரகாஷின் போலீஸ் காவல் முடிவடைந்ததால் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டபாணி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக பழனி அடிவாரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபமானதை அடுத்து, தமிழக அரசு இந்த வழக்கை கடந்த ஜூன் மாதம் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக திண்டுக்கல் மற்றும் பழனியில் முகாமிட்ட சிபிசிஐடி போலீசார், சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த அறக்கட்டளை பிரமுகர் முருகதாஸ், நிலத்தை வாங்கிய வெள்ளத்துரை, பழனி புதூரைச் சேர்ந்த சேதுமதி, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் பத்திர எழுத்தரும், இடைத்தரகருமான ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்த ஜெயபிரகாஷ்,கடந்த மாதம் 7-ம் தேதி சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் சரணடைந்தார்.
இதையடுத்து, சிபிசிஐடி போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து 7 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என குற்றவியல் நீதிமன்றம் 2ல் சிபிசிஐடி போலீசார் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.
ஆனால், ஒரு நாள் மட்டும் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க நீதிபதி அனுமதி அளித்தார். ஆனால், ஒரு வாரம் காவலில் விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என முதன்மை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் போலீசார் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கை கடந்த 22-ஆம் தேதி விசாரித்த நீதிபதி பத்மநாதன், வரும் 24-ம் தேதி மதியம் ஒரு மணி வரை 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, சிபிசிஐடி போலீசார் ஜெயபிரகாஷிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, ஒட்டன்சத்திரத்தில் உள்ள ஜெயபிரகாஷ் வீட்டில் இருந்த இரண்டு கம்ப்யூட்டர் சி.பி.யு.க்கள் மற்றும் ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன.
இந்த விசாரணையின் போது, ஜெயபிரகாஷ் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை கூறியதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், இன்று மதியம் 1 மணியளவில் ஜெயப்பிரகாஷை சிபிசிஐடி போலீசார் முதன்மை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் சென்று ஆஜர்படுத்தினர்.
மேலும், அவரது வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சிபியு-க்களையும் சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தனர். நீதிமன்ற நடைமுறைகள் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, ஜெயபிரகாஷ் பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு செல்லப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.