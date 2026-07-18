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பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: திண்டுக்கல், நெல்லையில் சிபிசிஐடி தீவிர சோதனை

சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வழக்கு தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ள சிபிசிஐடி அதிகாரிகள்
தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ள சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 12:06 PM IST

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திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயில் நில மோசடி வழக்கில் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் வீடு உட்பட 4 இடங்களில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

பழனி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்குச் சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான 1.40 ஏக்கர் நிலம் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில், சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

விசாரணையின் மூன்றாவது நாளான இன்று, அதிகாரிகள் பல்வேறு குழுக்களாகப் பிரிந்து திண்டுக்கல் மற்றும் பழனியில் உள்ள மொத்தம் 3 இடங்களிலும், திருநெல்வேலியில் ஒருவரின் வீட்டிலும் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதன் ஒரு பகுதியாக, திண்டுக்கல் ரவுண்ட் ரோடு லிங்கா அவன்யூ பகுதியில் உள்ள, சர்ச்சைக்குரிய பத்திரப்பதிவை மேற்கொண்ட சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் வீட்டில், இரண்டு வாகனங்களில் வந்த 8-க்கும் மேற்பட்ட சிபிசிஐடி போலீசார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இந்த சோதனையின் போது வழக்கு தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில், பழனி அருகே டி.கே.என் புதூர் பகுதியில் வசித்து வரும், நிலத்தை வாங்கியதாக கூறப்படும் சேதுபதியின் தோட்ட வீட்டிலும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். மேலும், பத்திரப்பதிவின் போது சாட்சி கையொப்பமிட்டதாகக் கூறப்படும் பழனி நகராட்சியின் திமுக வார்டு செயலாளர் லட்சுமணன் இல்லத்திலும் அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இது மட்டுமின்றி, இந்த வழக்கின் முக்கியத் தடயமாக திருநெல்வேலி டவுன் சாலியர் தெரு பகுதியில் வசிக்கும் டெக்கரேஷன் தொழில் செய்து வரும் சண்முகசுந்தரம் என்பவரது வீட்டிலும் காலை 9 மணி முதல் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சோதனையிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். போலி பத்திரப்பதிவு மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் இவருக்கு தொடர்பு உள்ளதா? என விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் செல்போன் அழைப்பு விவரங்களை அதிகாரிகள் சேகரித்துள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், இந்த வழக்கில் நெல்லையில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெறுகிறது.

கோயிலுக்குச் சொந்தமான மதிப்புமிக்க நிலம் குறைந்த மதிப்பில் சட்டவிரோதமாக பதிவு செய்யப்பட்டதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து, பல்வேறு கோணங்களில் ஆதாரங்களை திரட்டி வரும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட அனைவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த மெகா சோதனையால் பழனி மற்றும் திண்டுக்கல் பகுதிகளில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

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பழனி முருகன் கோயில் நில விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் முதற்கட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அதனை தொடர்ந்து, இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாற்றிய நிலையில், தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக தீவிர விசாணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

முதற்கட்டமாக சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் சந்தான லட்சுமி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய தனிப்படையினர் குழு, பழனி கோயில் தேவஸ்தான தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தியது.

தொடர்ந்து, தற்போது திண்டுக்கலில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முன் ஜாமீன் வழங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PALANI TEMPLE LAND SCAM CASE
CB CID RAID
பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு
திண்டுக்கலில் சிபிசிஐடி சோதனை
PALANI TEMPLE CASE CB CID RAID

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