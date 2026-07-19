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பழனி கோவில் நில மோசடி விவகாரம்: விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகதாஸ் வீட்டிற்கு சீல் வைத்த சிபிசிஐடி போலீசார்

இந்த சோதனையில் 50-க்கும் அதிகமான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், முருகதாஸ் வீட்டுக்கு சிபிசிஐடி போலீசார் சீல் வைத்தனர்.

சீல் வைத்த சிபிசிஐடி போலீஸ்
சீல் வைத்த சிபிசிஐடி போலீஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 10:27 PM IST

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விழுப்புரம்: பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனை செய்த வழக்கில் தொடர்புடையவராக கருதப்படும் விழுப்புரம் முருகதாஸ் வீட்டிற்கு, சிபிசிஐடி போலீசார் சீல் வைத்தனர்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமாக, சுமார் 1.40 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. தண்டபாணி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான இந்த நிலத்தின் மதிப்பு ரூ.100 கோடியாகும். சமீபத்தில் இந்த நிலம், நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறியும், போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

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இதற்கான பத்திரப்பதிவும் நடந்தது. இதனை பழனி கோவில் நிர்வாகம் கண்டுபிடித்து போலீசில் புகார் அளித்தது. போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.

முருகதாஸ்
முருகதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, கோவில் நிலத்தை விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகதாஸ் என்பவர் வெள்ளதுரை, சேதுபதி ஆகியோருக்கு விற்பனை செய்ததும், இதற்கான பத்திரப்பதிவை சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் செய்து கொடுத்ததும் தெரியவந்தது. இவர்கள் மீது மொத்தம் 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதை அடுத்து, மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். அதுமட்டுமின்றி வழக்கு விசாரணையும் சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில், சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ளாளர். மற்றபடி நிலத்தை விற்ற முருகதாஸ், நிலத்தை வாங்கிய வெள்ளத்துரை, சேதுபதி ஆகியோர் தலைமறைவாக உள்ளனர்.

இந்த நிலையில்தான் திண்டுக்கல் லிங்கா அவென்யூவில் உள்ள சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் வீடு, உடுமலை பாப்பன்குளத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளத்துரை மற்றும் பழனி டி.கே.என். புதூரை சேர்ந்த சேதுபதி, விழுப்புரத்தில் உள்ள முருகதாஸ் வீடு ஆகிய இடங்களில் சிபிசிஐடி போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, விழுப்புரம் காமராஜர் 2-வது தெருவில் உள்ள முருகதாஸ் வீட்டிற்கு சிபிசிஐடி போலீசார் சோதனை நடத்தச் சென்றனர். அப்போது முருகதாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் வீட்டில் இல்லை. வீடு பூட்டப்பட்டு இருந்ததால், சிபிசிஐடி போலீசார் பூட்டை உடைத்து அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

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காலையில் தொடங்கி இரவு வரை சோதனை நீடித்தது. இந்த சோதனையில் 50-க்கும் அதிகமான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து, முருகதாஸ் வீட்டுக்கு சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று சீல் வைத்தனர். அதுமட்டுமின்றி தலைமறைவாக உள்ள முருகதாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

TAGGED:

PALANI TEMPLE LAND FRAUD
VILLUPURAM MURUGADAS
CBCID POLICE
PALANI LAND FRAUD RAID IN HOUSE

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