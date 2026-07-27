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​பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை

நில மோசடி விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு உயர் நீதிமன்ற கிளை ஏற்கனவே நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன்
சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 7:56 PM IST

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திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில விவகாரம் தொடர்பாக சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று 7 மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

​பழனி அடிவாரம் சந்நிதி வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்தின் நிலம் மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டதாக பழனி கோயில் நிலங்கள் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் முருகானந்தம் அளித்த புகாரின் பேரில், சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மற்றும் போலியாக அறக்கட்டளை நடத்திய முருகதாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இதற்கிடையே, தமிழக அரசின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டு, தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், தென்மண்டல எஸ்.பி சாஜிதா நேரடியாக கோயில் செயல் அலுவலர் கணபதி உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.

இவ்வழக்கு தொடர்பாக, கோயில் முன்னாள் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து, ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியர் (தாசில்தார்) மாரியப்பன், ஓய்வு பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் சின்னச்சாமி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர் சிவனேசன் ஆகியோரிடம் 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது. ​மேலும், வருவாய்த் துறை அலுவலர்கள் சார்பில் நிலத்தின் பல்வேறு காலகட்ட நில வகைப்பாடு (Land Classification) தொடர்பான ஆதார ஆவணங்கள் சிபிசிஐடி அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

சம்பந்தப்பட்ட நிலம்​ ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த போது அங்கு செயல்பட்ட கடைகளுக்கு எந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்கம் கேட்டு மின் வாரியத்திற்கு சிபிசிஐடி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது. அதனடிப்படையில் மின்வாரியத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட ஆவணங்களை, சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் திண்டுக்கல் அலுவலகத்தில் வைத்து தீவிரமாக ஆய்வு செய்தனர்.

​இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு உயர் நீதிமன்ற கிளை ஏற்கனவே நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியிருந்தது. அந்த உத்தரவின்படி, சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் இன்று திண்டுக்கல் காலை சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜரானார்.

​காலை 10:00 மணி முதல் 11:30 மணி வரை சிபிசிஐடி ஆய்வாளர் சந்தான லட்சுமியும், அதன்பின் 11:30 மணி முதல் சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கமும் விசாரணையை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணை மொத்தம் 7 மணி நேரம் நடைபெற்றது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் உத்தரவுபடி, வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி வரை சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் தினசரி விசாரணைக்கு ஆஜராவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SUB REGISTRAR JUSTIN MANIKANDAN
CBCID
பழனி கோயில் நில விவகாரம்
சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன்
PALANI TEMPLE LAND CASE

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