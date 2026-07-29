'சூடுபிடிக்கும்' பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: முக்கிய குற்றவாளிகள் 4 பேர் ஒரே நாளில் கைது
பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 10:04 AM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கில் திண்டுக்கல், விழுப்புரத்தை சேர்ந்த 4 பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் அருள்மிகு பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான, அடிவாரப் பகுதியில் உள்ள சுமார் ரூ. 100 கோடி மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் மடத்து நிலத்தை வெறும் ரூ. 2 கோடிக்கு போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக விற்பனை செய்த விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் தாலுகா பப்பன்குளத்தை சேர்ந்த வெள்ளைத்துரை (60), திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தாலுகா கவுண்டன்குளம் ஏ.சி.சி. சாலை பகுதியைச் சேர்ந்த அன்வர் தீன் (65), விழுப்புரம் மாவட்டம் சாலாமேடு காமராஜர் நகர் 2-வது குறுக்குத் தெருவைச் சேர்ந்த முருகதாஸ் (56) ஆகிய மூவரை இன்று காலை கைது செய்தனர்.
இதில், வெள்ளத்துரை, கோயில் நிலத்தை முறைகேடான போலி ஆவணங்கள் மூலம் தன் பெயருக்குக் கிரயம் (வாங்குதல்) செய்து கொண்ட வர். முருகதாஸ் கோயில் நிலம் தனக்கு சொந்தமானது என போலியான ஆவணங்களைத் தயாரித்து, அதை வெள்ளைத்துரைக்கு சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்தவர். அன்வர் தீன் போலிப் பத்திரப்பதிவு மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உடந்தையாக இருந்து, மோசடிக்குத் துணையாகச் செயல்பட்டவர் என சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், பழனி அருகே டி.கே.என். புதூரைச் சேர்ந்த சேதுபதி என்பவரையும் போலீஸார் கைது செய்தனர். வெள்ளைத்துரையுடன் இணைந்து கூட்டாளியாக இந்த நிலத்தை வாங்கியவர் சேதுபதி.
கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரிடமும் போலியாக நில ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட விதம், பத்திரப்பதிவு நடைமுறை மற்றும் இதில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நால்வர் மீதும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டத்தின் 318(4), 336(3), 340(2), 49 மற்றும் 61(2) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிபிசிஐடி போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக பழனி கோயில் நிலங்கள் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் ச.முருகானந்தம் அளித்த புகாரின் பேரில், சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மற்றும் போலி அறக்கட்டளை பிரமுகர் முருகதாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது பழனி அடிவாரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு கடந்த ஜூலை 15 அன்று மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில் உடனடியாக தீவிர விசாரணை தொடங்கப்பட்டு, பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டதுடன், தொடர்புடைய ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து, தற்போது வழக்கு தொடர்பாக 4 பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், இதில் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், கைது நடவடிக்கை தொடர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.