பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: முதற்கட்ட தகவல் அறிக்கை தயார் செய்யும் பணியில் சிபிசிஐடி தீவிரம்
சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில் திண்டுக்கல், தேனி, திருச்சி மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து 5 சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர்களின் மேற்பார்வையில் 15-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : July 16, 2026 at 5:44 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையிலான குழு முதற்கட்ட தகவல் அறிக்கை தயார் செய்யும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அடிவாரம் சந்நிதி வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்திற்குச் சொந்தமான 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சுமார் 1.40 ஏக்கர் நிலத்தை, நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறிப் போலி ஆவணங்கள் மூலம் வெறும் 2 கோடி ரூபாய்க்கு மோசடிப் பதிவு செய்த விவகாரம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பழனி கோயில் நிலங்கள் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் ச.முருகானந்தம் அளித்த புகாரின் பேரில், பழனி அடிவாரம் போலீசார் புதிய குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், போலி டிரஸ்ட் பிரமுகர் முருகதாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது கூட்டுச்சதி, மோசடி உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர்.
இதற்கு முன்னதாக சம்பந்தப்பட்ட பழனி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் பெயர் மாற்றத்திற்காக போலி ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதா? அதிகாரிகள் மற்றும் தனிநபர்கள் கூட்டாக சேர்ந்து சதி செய்தார்களா? கோயில் நிலம் எவ்வாறு தனிநபர் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டது என்பன உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இவ்வழக்கின் தீவிரத்தன்மை அறிந்த தமிழ்நாடு அரசு, பழனி 100 கோடி ரூபாய் கோயில் நில மோசடி வழக்கினை உடனடியாகச் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, பழனி அடிவாரம் போலீசாரிடம் இருந்து வழக்கு ஆவணங்கள் அனைத்தும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகளிடம் இணையதளம் மூலம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
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இந்த நிலையில், சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில் திண்டுக்கல், தேனி, திருச்சி, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து 5 சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர்களின் மேற்பார்வையில் 15-க்கும் மேற்பட்ட சிபிசிஐடி போலீசார் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் முதற்கட்ட தகவல் அறிக்கை (FIR) தயார் செய்வதற்கும், உடனடியாக விசாரணை நடத்துவதற்கும் ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்காக நான்கு மாவட்டத்திலிருந்து போலீசார் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முன்பிணை வழங்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவிற்கு சிபிசிஐடி பதில் தாக்க செய்ய உத்தரவிட்டு, விசாரணையை வரும் 17ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்துள்ளார்.