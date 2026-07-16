பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: தேவஸ்தான அலுவலகத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை
திருக்கோயில் நிலங்கள் பிரிவில் உள்ள முக்கிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடமும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் வாக்குமூலங்களைப் பெறும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : July 16, 2026 at 10:13 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் கைகளுக்கு வந்த சில மணி நேரங்களிலேயே கள விசாரணையை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் தேவஸ்தான கட்டுப்பாட்டில் இருந்த 1 ஏக்கர் 40 சென்ட் தர்ம சாசன நிலத்தை, நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி சட்டவிரோதமாகப் பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தை உள்ளூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர்.
இந்த நில மோசடியின் பின்னணியில் உள்ள கூட்டுச் சதி மற்றும் உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் தொடர்புகளை வெளிக்கொண்டு வர, வழக்கை சிபிசிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றித் தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (ஜூலை 16) காலை பழனி அடிவாரம் காவல் நிலைய போலீசார் தங்களது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) மற்றும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பெறப்பட்ட அசல் ஆவணங்கள் அனைத்தையும் சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் முறைப்படி ஒப்படைத்தனர்.
ஆவணங்கள் கைகளுக்கு வந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தங்களது கள விசாரணையை மேற்கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர். அந்தவகையில், திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி பிரிவின் டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் சந்தான லட்சுமி உள்ளிட்ட பிற அதிகாரிகள் அடங்கிய தனிப்படையினர் குழு, பழனி அடிவாரம் கிரி வீதியில் அமைந்துள்ள தேவஸ்தான தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்தனர். அங்கு, நிலங்கள் பிரிவு மற்றும் முக்கிய ஆவணக் காப்பக பிரிவில் பணியில் இருந்த அதிகாரிகளிடம் அவர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேலும், சர்ச்சைக்குள்ளான நில விவகாரம் தொடர்பாகக் கடந்த ஆண்டுகளில் கோயில் நிர்வாகம் சார்பாகப் பதிவுத்துறைக்கு அனுப்பிய ஆட்சேபனைக் கடிதங்கள், நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் அசல் பிரதிகள் மற்றும் கடந்த ஜூலை 6 ஆம் தேதி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்ட விரோதப் பத்திரப்பதிவு விபரங்கள் ஆகியவற்றைச் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் மிகத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், திருக்கோயில் நிலங்கள் பிரிவில் உள்ள முக்கிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடமும் டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம், இன்ஸ்பெக்டர் சந்தானலட்சுமி ஆகியோர் வாக்குமூலங்களைப் பெறும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.