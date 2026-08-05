பழனி கோயில் ரூ.100 கோடி நில மோசடி விவகாரம்: கைதானவர்களை சிபிசிஐடி விசாரிக்க அனுமதி
பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி நில மோசடி வழக்கில் 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : August 5, 2026 at 9:28 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நில மோசடியில் ஈடுபட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைதான 4 பேரை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டாயுதபாணி கோயில், முருகனின் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாகும். இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து முருகனை தரிசித்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், பழனி கோயில் அடிவாரம் பகுதியில் உள்ள 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் கோயில் நிலைத்தை, ரூ.2 கோடிக்கு முறைகேடாக பதிவு செய்ததாக புகார்கள் எழுந்தது.
இந்த புகார் தொடர்பாக திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன்படி, சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ், நிலத்தை வாங்கிய திருப்பூர் மாவட்டம் பாம்பன்குளம் பகுதியை சேர்ந்த வெள்ளத்துரை, பழனி புதூரைச் சேர்ந்த சேதுபதி, பத்திரம் தயாரித்து கொடுத்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன், இடைத்தரகராக செயல்பட்ட ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்த ஜெயபிரகாஷ் உட்பட 11 பேர் மீது திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முன் ஜாமீன் பெற்றார். இந்நிலையில், நில மோசடி வழக்கு தொடர்பாக அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ், இடத்தை வாங்கிய வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, வழக்கறிஞர் அன்வர்தின் ஆகியோரை கடந்த ஜூலை 29-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் கைது செய்து திண்டுக்கல் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தினர்.
இதைத் தொடர்ந்து, இவர்கள் 4 பேரையும் ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 4 பேரையும் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் 7 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.
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இதையடுத்து, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்த நால்வரும் இன்று (ஆகஸ்ட் 05) திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். தொடர்ந்து, திண்டுக்கல் நீதித்துறை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி பாக்கியராஜ் முன்னிலையில் நால்வரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, அன்வர்தின் ஆகிய நால்வரையும் இன்று மதியம் முதல் வருகிற ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி வரை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நிபந்தனையுடன் கூடிய அனுமதியை வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.