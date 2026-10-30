பழனி அருகே பயங்கர வெடி சத்தத்துடன் நில அதிர்வு: சமூக ஆர்வலர் பரபரப்பு புகார்
பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விவகாரம் குறித்து வருவாய்த் துறையினரும், காவல்துறையினரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 30, 2026 at 10:55 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி அருகே பயங்கர வெடி சத்தத்துடன் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதற்கு வெடி வைத்து கிணற்றைத் தகர்க்கப்பட்டதே காரணம் என வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் சமூக ஆர்வலர் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகே ஆயக்குடி, கணக்கன்பட்டி, டி.கே.என்.புதூர் மற்றும் கோம்பைப்பட்டி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் நேற்றிரவு (அக்.29) திடீரென பயங்கர வெடிச்சத்தம் கேட்டது. சத்தத்தைத் தொடர்ந்து வீடுகளின் கதவுகள், ஜன்னல்கள் மற்றும் வீடுகளில் இருந்த பொருட்கள் அதிர்ந்ததால் நிலநடுக்கம் என அஞ்சிய பொதுமக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு வீடுகளைவிட்டு வெளியேறிச் சாலைகளில் திரண்டனர்.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் அழகர்சாமி என்பவர் பழனி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனுவை அளித்துள்ளார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அழகர்சாமி, "ஆயக்குடி பகுதியில் உள்ள சண்முகவேல் என்பவரின் தோட்டத்தில் உள்ள கிணற்றில் அதிவேக வெடிமருந்துகளை வைத்துத் தகர்க்கப்பட்டதே இந்த பயங்கர அதிர்வுக்குக் காரணம்.
இதுதொடர்பாக ஆயக்குடி காவல் நிலையம் மற்றும் பழனி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உடனடியாகப் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு 09.00 மணியளவில் நிகழ்ந்த இந்தச் சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் குலுங்கியது" என்றார்.
அனுமதியின்றி இதுபோன்று ஆபத்தான வெடி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தி கிணற்றைத் தோண்டியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விவகாரம் குறித்து வருவாய்த் துறையினரும், காவல்துறையினரும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.