பழனி நில மோசடி வழக்கு - மேலும் இருவரை கைது செய்தது சிபிசிஐடி
பழனி நில மோசடி வழக்கில் இடைத்தரகர் ஜெய்பிரகாஷுக்கு உடந்தையாக இருந்தவர் வழக்கறிஞர் சிவக்குமார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 7, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 6:40 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனியில் ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான நில மோசடி வழக்கில் பெண் ஊழியர் உள்பட மேலும் இருவரை சிபிசிஐடி காவல்துறை கைது செய்தது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அடிவாரம் பகுதியில் உள்ள தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்கு சொந்தமான ரூபாய் 100 கோடி மதிப்பிலான நிலம் ரூபாய் 2 கோடிக்கு சட்டவிரோதமாக இரண்டு தனிநபர்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பான வழக்கை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் முருகதாஸ், நிலத்தை வாங்கிய திருப்பூரைச் சேர்ந்த வெள்ளத்துரை, பழனியைச் சேர்ந்த சேதுபதி, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன், ஒட்டன்சத்திரத்தைச் சேர்ந்த பத்திர எழுத்தர் ஜெயபிரகாஷ் ஆகிய ஆறு பேரை கைது செய்து திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். இதில் வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் உடல்நலக்குறைவால் சிறையிலேயே உயிரிழந்தார்.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக 50- க்கும் மேற்பட்டோரிடம் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அத்துடன், வழக்கில் தொடர்புடைய ஐந்து பேரை பிடிக்க சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் முனைப்புக் காட்டி வந்தனர். அந்த வகையில், சார்பதிவாளர் அலுவலக இளநிலை உதவியாளராக இருந்த சிவசங்கரி என்பவரையும், வழக்கறிஞர் சிவக்குமாரை என்பவரையும் ஆகிய இருவரையும் அதிரடியாக கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
அங்கு அவர்களிடம் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறை வாகனத்தில் பலத்த பாதுகாப்புடன் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதையடுத்து, திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
சிவசங்கரி ஏற்kzனவே பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இடைத்தரகர் ஜெய்பிரகாஷுக்கு உடந்தையாக இருந்தவர் வழக்கறிஞர் சிவக்குமார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் சிபிசிஐடி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதால் பழனி நில மோசடி வழக்கு விசாரணை சூடுபிடித்துள்ளது.