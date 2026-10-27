பழனி நில மோசடி விவகாரம் - 90 நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்த சி.பி.சி.ஐ.டி
நில மோசடி விவகாரத்தில் ஐந்து பேருக்கு எதிராக கடந்த அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மின்னணு முறையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : October 27, 2026 at 11:45 AM IST
சென்னை: பழனி மடத்தில் நடைபெற்ற ரூ. 16 கோடி மதிப்பிலான நில மோசடி வழக்கில், 90 நாட்களுக்குள் சி.பி.சி.ஐ.டி காவல்துறையினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
பழனியில் உள்ள பிரசித்திப் பெற்ற தண்டாயுதபாணி சுவாமிகள் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலம் மோசடியாக விற்பனை செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நிலம் எவ்வாறு விற்பனை செய்யப்பட்டது? அதற்கான ஆவணங்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டன? பத்திரப்பதிவிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடைமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
பழனி நில மோசடி வழக்கு
அதன்படி, 1888-ஆம் ஆண்டு தர்ம சாசனத்தின் மூலம் பழனி மடத்தின் சமய மற்றும் அறப்பணிகளுக்காக சுமார் ஒரு ஏக்கர் 35 சென்ட் பரப்பளவு கொண்ட நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலத்தின் தற்போதைய மதிப்பு சுமார் 16 கோடி ரூபாய் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலத்தை 2 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதற்கான பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டு, பதிவு செய்யப்பட்டதாக சி.பி.சி.ஐ.டி விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மேலும், இந்த நிலம் தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில், தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு நிலுவையில் இருந்த போதிலும், விற்பனைப் பத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மடத்தின் சமய மற்றும் அறப்பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட விதம் மற்றும் பத்திரப்பதிவில் பின்பற்றப்பட்ட நடைமுறைகள் குறித்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதுடன், நிலத்தின் உரிமை மற்றும் விற்பனை தொடர்பான ஆவணங்களும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன. பதிவுத்துறை, வருவாய்த்துறை மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆகிய துறைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
மேலும், இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய விவரங்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள், தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள் மற்றும் வங்கி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான ஆவணங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு சி.பி.சி.ஐ.டி காவல்துறையினர் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ஐந்து பேருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
இந்த வழக்கில் 160-க்கும் மேற்பட்ட சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக சி.பி.சி.ஐ.டி காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு துறைகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் சாட்சிகளிடம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், குற்றப்பத்திரிகை தயாரிக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முருகதாஸ், சேதுபதி, வெள்ளத்துரை, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மற்றும் ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகிய ஐந்து பேருக்கு எதிராக, கடந்த அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி அன்று சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மின்னணு முறையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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தொடர்ந்து, வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அன்வர்தீன், கடந்த ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி உயிரிழந்துவிட்டதால், அவருக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைகள் கைவிடப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில், இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் தொடர்பான அம்சங்கள் குறித்து விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
நில மோசடி தொடர்பான புகாரில் ஆவணங்கள் சேகரித்தல், சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்துதல், பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் பதிவுகளை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட சிபிசிஐடி காவல்துறையினர், சட்டப்பூர்வமான 90 நாள் காலக்கெடுவுக்குள் குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.