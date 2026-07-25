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பழனி நில மோசடி வழக்கு: சிபிஐக்கு மாற்ற கோரி அதிமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழகத்தில் உள்ள கோயில் நிலங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் குறித்தும் அரசு 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட வேண்டும் என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

பழனியில் அதிமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
பழனியில் அதிமுகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 7:19 PM IST

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திண்டுக்கல்: பழனி நில மோசடி வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்ற கோரி அதிமுகவினர் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பேருந்து நிலையம் முன்பு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தலைமையில் இன்று (ஜூலை 25) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. பழனி நில மோசடி வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற கோரி இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நிகழ்ந்தது. இதில் அதிமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பழனி கோயிலின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலம் முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக அண்மையில் புகார் எழுந்தது. இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த சூழலில், நில மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி, விரைவாக அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி அதிமுகவினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பதால், விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி, முழுமையான மற்றும் வெளிப்படையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

அத்துடன், நில மோசடி தொடர்பான வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலங்களை பாதுகாக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது அதிமுகவினர் கோஷம் எழுப்பினர்.

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ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அதிமுக நிர்வாகிகள், "பழனி போன்ற ஆன்மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரில் அறக்கட்டளை மற்றும் கோயில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானது. இதுபோன்ற முறைகேடுகள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுதவிர, தமிழகத்தில் உள்ள கோயில் நிலங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் குறித்து அரசு 'வெள்ளை அறிக்கை' வெளியிட வேண்டும்" என்றனர்.

500-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றதால் பழனி பேருந்து நிலையம் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அத்துடன், அவ்வழியாக சென்ற வாகனங்களும் பெரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகின. ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னிட்டு அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

TAGGED:

பழனி நில மோசடி வழக்கு
ADMK PROTEST
LAND FRAUD CASE
ADMK SEEKS CBI PROBE
PALANI LAND FRAUD CASE

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