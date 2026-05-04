ETV Bharat / state

பழனி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பழனி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் சிபிஐ(எம்) என். பாண்டி, அதிமுக சார்பில் ரவிமனோகரன், தவெகவின் டாக்டர் பிரவீன் குமார், நாதகவின் முருகேஸ்வரி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பழனி முருகன் கோயில்
பழனி முருகன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பழனி (திண்டுக்கல்): அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழனி சட்டமன்ற தொகுதியில் இந்த முறை மக்கள் ஆதரவு யாருக்கு என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத வகையில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. எஸ்.ஐ.ஆருக்கு பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் என்பதாலேயே தேர்தல் மீதான எதிர்பார்ப்பானது மிகவும் அதிகமாகவே இருந்தது. அதற்கேற்றாற்போல், இந்த முறை இளைஞர்கள் பலர் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை, 89.21% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இம்மாவட்டத்தில் உள்ள 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது பழனி சட்டமன்ற தொகுதி. இந்த தொகுதிக்குள் தான் உலக புகழ்பெற்ற முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான தண்டாயுதபாணி சாமி கோயில் மற்றும் ‘மலைகளின் இளவரசி’ என்றழைக்கப்படுகிற கொடைக்கானல் போன்ற புகழ்பெற்ற ஆன்மிக மற்றும் சுற்றுலாத்தலங்கள் அமைந்திருக்கின்றன.

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிற இந்த தொகுதியில் 2,37,359 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் இந்த தேர்தலில் 86.25% பேர் வாக்களித்துள்ளனர். திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதியானது சிபிஐ(எம்)க்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் என். பாண்டி போட்டியிட்டார். அதிமுக சார்பில் ரவிமனோகரனும், தவெக சார்பில் டாக்டர் பிரவீன் குமாரும், நாதக சார்பில் முருகேஸ்வரி என்பவரையும் சேர்த்து மொத்தம் 15 பேர் களம் கண்டுள்ளனர்.

1952ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பழனி தொகுதியில், இதுவரை மொத்தம் 16 தேர்தல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. அவற்றில், 6 முறை திமுகவும், 3 முறை அதிமுகவும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் மற்றும் சுயேச்சை கட்சிகள் தலா 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பழனியின் அரசியல் முகமாக அறியப்படுகிற திருநாவுக்கரசர் 1977ஆம் ஆண்டிலிருந்து இத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 6 முறை எம்.எல்.ஏவாக பதவி வகித்துள்ளார்.

பழனி தொகுதியானது பொதுத்தொகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இங்கு தாழ்த்தப்பட்டோரும், பழங்குடியினரும் அதிகளவில் வசிக்கின்றனர். இந்த தொகுதியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட செந்தில்குமார் 30,056 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஜெயித்த நிலையில் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக ரவி மனோகரன் தோல்வியை தழுவினார்.

2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலும் செந்திகுமார்தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார். ஆனால் அதற்கு முந்தைய தேர்தலான 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த கே.எஸ்.என் வேணுகோபால் வெற்றி பெற்றிருந்தார். திமுகவின் கோட்டையாக அறியப்படுகிற பழனி தொகுதியை இந்த முறையும் திமுக கைப்பற்றுமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021செந்தில்குமார் திமுக
2016செந்தில்குமார் திமுக
2011கே.எஸ்.என் வேணுகோபால்அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
பழனி தொகுதி
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.