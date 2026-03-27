'பழனி தொகுதி எங்களுக்கு வேண்டும்': மாடியில் இருந்து குதிக்க முயன்ற பாஜக தொண்டரால் பரபரப்பு

'பழனி தொகுதி எங்களுக்கு வேண்டும்': மாடியில் இருந்து குதிக்க முயன்ற பாஜக தொண்டரால் பரபரப்பு
பழனி தொகுதியை அதிமுகவிடமிருந்து பெற்று பாஜகவுகக்கு ஒதுக்கும் வரை போராடுவோம் என அக்கட்சியின் நகர தலைவர் ஆனந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 5:17 PM IST
திண்டுக்கல் : பழனி சட்டமன்றத் தொகுதியை பாஜகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் தொண்டர் ஒருவர் மாடியில் இருந்து குதிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற நிலையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு நிறைவடைந்துள்ளது. தொடர்ந்து, யார் யாருக்கு எந்தெந்த தொகுதி என்பது இறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பழனயை சேர்ந்த பாஜக தொண்டர்கள், அத்தொகுதியை பாஜகவிற்கு ஒதுக்க கோரி இன்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், சாலையில் தேங்காய்களை உடைத்தும் தங்கள் எதிர்ப்பை காண்பித்தனர். இந்த போராட்டத்தில் அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிலையில், பாஜக தொண்டர் ஒருவர் திடீரென, கட்சி அலுவலக மாடிக்கு ஒடிச் சென்று அங்கிருந்த குதிக்க போவதாக மிரட்டல் விடுத்தார். ”பழனி தொகுதியை பாஜகவிற்கே ஒதுக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் கீழே குதித்து விடுவேன்" என கூறிய அவரை, தொண்டர்கள் சிலர் மேலே சென்று மீட்டு சமாதானம் செய்தனர்.
இந்த போராட்டம் குறித்து பாஜக நகர தலைவர் ஆனந்தகுமார் கூறுகையில், “ பழனி தொகுதியில் பாஜக களம் காண வேண்டும் என்பது எங்களது நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்தது. இத்தொகுதியில் பல மாதங்களாக கடுமையாக களப்பணி ஆற்றியுள்ளோம். பழனி தொகுதியை பாஜகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை மட்டுமல்ல. மக்களுடைய கோரிக்கையும் அதுதான்.
கண்டிப்பாக பழனி தொகுதி பாஜகவிற்கு ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிமுகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுதியை பாஜகவிற்கு ஒதுக்கும் வரை போராடுவோம்” என தெரிவித்தார். இது தலைமைக்கான எதிர்ப்பு போராட்டமாக இல்லாமல், ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி கோரிக்கையை வைக்கும் போராட்டமாக நடைபெற்றதாகவும் தெரிவித்தார்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பழனி சட்டமன்றத் தொகுதியில் எம்.ஜி.ஆர் இளைஞர் அணி துணைச் செயலாளர் கே. ரவி மனோகரன் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.