பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு நிறைவு: குலுக்கல் முறையில் முதலிடம் பிடித்த அஜித்துக்கு கார் பரிசு
குலுக்கல் முறையில் முதலிடத்தை தவறவிட்ட பிரபாகரனுக்கு இரண்டாவது பரிசாக பைக் வழங்கப்பட்டது.
Published : January 16, 2026 at 7:39 PM IST
மதுரை: பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் இருவர் முதலிடம் பிடித்த நிலையில், குலுக்கல் முறையில் அஜித் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.
ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். முதல்நாளில் அவனியாபுரத்திலும், இரண்டாம் நாளில் பாலமேட்டிலும், மூன்றாம் நாளில் உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூரிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
பொங்கல் பண்டிகையின் முதல் நாளான நேற்று (ஜன 15) அவனியாபுரத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் வலையன்குளத்தைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் முதலிடத்தையும், அவனியாபுரத்தைச் சேர்ந்த கார்த்தி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்த நிலையில் இவர்களுக்கு கார் மற்றும் பைக் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் மாட்டுப்பொங்கல் தினமான இன்று (ஜன 16) பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியை தொடங்கி வைக்கவிருந்த நிலையில், அவர் வருவதற்கு தாமதமானதால், காலை 9 மணியளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் போட்டியை தொடங்கி வைத்தார்.
பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் மொத்தம் 5,757 காளைகளும், 1,913 மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்றனர். மொத்தம் 10 சுற்றுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில் பொந்துகம்பட்டியைச் சேர்ந்த அஜித் மற்றும் பொதும்புவைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் இருவரும் தலா 16 காளைகளை அடக்கி சமநிலையில் இருந்தனர்.
இருவர் முதலிடம் பெற்றதால் யாருக்கு பரிசு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. குலுக்கல் முறையில் அஜித் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவருக்கு ரூ. 8 லட்சம் மதிப்புள்ள கார் துணை முதல்வர் ஸ்டாலின் சார்பில் வழங்கப்பட்டது.
இரண்டாம் இடம்பெற்ற பிரபாகரனுக்கு சோழவந்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் சார்பில் பைக் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. மூன்றாவது இடம்பெற்ற நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த கார்த்திக்கு, திமுக மாநில இளைஞரணி துணைச் செயலாளர் ஜி.பி. ராஜா சார்பாக இருசக்கர வாகனம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல் சிறந்த காளைக்கு முதலமைச்சர் சார்பாக டிராக்டர் பரிசாக வழங்கப்படது. இரண்டாவது சிறந்த காளைக்கு அலங்காநல்லூரைச் சேர்ந்த சமூக சேவகர் பொன்குமார் சார்பாக நாட்டு பசுமாடு, கன்றுக்குட்டி வழங்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் பண்டிகையின் கடைசி நாளான நாளை (ஜன 17) உலக புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த போட்டியை முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைப்பார் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர் போட்டியை பார்வையிடுவதற்காக மட்டுமே வருவார் என்றும், காலை 7 மணிக்கு அமைச்சர் மூர்த்தி அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் தொடங்கி வைப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை காலை 8 மணிக்கு சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலமாக மதுரைக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் 9 மணிக்கு மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து அலங்காநல்லூர் வரவுள்ளார். காலை 10 முதல் 10.30 வரை ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்வையிடுகிறார். இந்நிலையில், அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் நட்சத்திர மாடுபிடி வீரரான அபி சித்தர் பங்கேற்கவுள்ளார். இவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வெற்றிபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.