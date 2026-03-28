அதிமுக கோட்டையில் களம் இறங்கும் செந்தில்குமார்; பாலக்கோடு தொகுதியில் உதயசூரியன் உதிக்குமா?
Published : March 28, 2026 at 6:26 PM IST
தருமபுரி: பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.கஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூர் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிடுகிறது. அரூர் தொகுதியில் சண்முகம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன், பாலக்கோடு தொகுதியில் மருத்துவர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் திமுக சார்பில் போட்டியிடுகின்றனர்.
யார் இந்த செந்தில்குமார்?
தர்மபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் செந்தில் குமார் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டார். தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸை 65,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார்.
நாடாளுமன்றத்தில் அசத்திய செந்தில்குமார்
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரை நாடாளுமன்ற மக்களவையில் செந்தில் குமார் திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார். மக்களவையின் வருகைப்பதிவில் தமிழ்நாடு அளவில் முதலிடம் பெற்றதே இதற்கு சான்றாகும். மேலும், தருமபுரி-மொரப்பூர் ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி ரூ.100 கோடி நிதி பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார்.
தருமபுரி மாவட்டம், தொப்பூர் கணவாய் பகுதியில் தொடர்ந்து அதிகளவு விபத்து ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு ரூபாய் 730 கோடி மதிப்பீட்டில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்ததன் பலனாக தற்போது பாலப்பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல், தருமபுரியில் சாலைகள் இல்லாத மலைக் கிராமங்களுக்கு மத்திய வனத்துறை மூலம் சாலை அமைக்கத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி அதற்கான அனுமதியையும் பெற்று தந்தார். இதன் காரணமாக கலசப்பாடி மலைக் கிராமத்திற்கு தார்சாலை அமைக்கப்பட்டு பேருந்து வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று கோட்டூர் மலை கிராமத்திற்கு மண் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரூரை அடுத்த சித்தேரி மலைக் கிராமத்தில் 62 கிராமங்கள் அமைந்துள்ளது. இதில் சூரியக்கடை, சித்தேரி, பேரேரிபுதூர் ஆகிய மலைக் கிராமங்களில் செல்போன் கோபுரங்கள் இல்லாமல் செல்போன் சிக்னல் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்தனர். செந்தில்குமாரின் தீவிர முயற்சியின் பலனாக மலைக் கிராம மக்களுக்கு தனியார் தொலைபேசி நிறுவனத்தின் உதவியுடன் பிரத்யேக செல்போன் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டதுடன், 4ஜி இணைய சேவையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பாலக்கோடு தொகுதி குறித்த ஓர் பார்வை:
பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு தொடர்ந்து ஐந்து முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஆறாவது முறையாக தற்போதும் கே.பி.அன்பழகன் போட்டியிடுகிறார். இந்த நிலையில், முதன்முறையாக பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிடும் மருத்துவர் செந்தில்குமார், கே.பி.அன்பழகனை வீழ்த்தி வரலாற்றை மாற்றுவாரா? என்பது வரும் மே 04- ஆம் தேதி தெரிய வரும்.