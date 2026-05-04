ETV Bharat / state

பாலக்கோடு தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: தொகுதியில் திமுக சார்பில் செந்தில் குமார், அதிமுக தரப்பில் கே.பி.அன்பழகன், நாதக-வின் பூபதி ராமசாமி, தவெக சார்பில் ஆர்.கோபி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி
பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கோடு தொகுதி, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக அதிமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது. 2026-இல் இந்த தொகுதியில் மாற்றம் ஏற்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. அன்பழகன், சுமார் 25 ஆண்டுகளாக இந்த தொகுதியை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார்.

கடந்த 2006-இல் பாமக வேட்பாளர் கே.மன்னனை 4,844 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், 2011-இல் பாமக வேட்பாளர் வி.செல்வத்தை 43,213 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் கே.பி.அன்பழகன் தோற்கடித்துள்ளார்.

2016இல் திமுக வேட்பாளர் பி.கே.முருகனை 5,983 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்த கே.பி.அன்பழகன், 2021ம் ஆண்டில் மீண்டும் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் பி.கே.முருகனை, 28,100 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

கடந்த 2001 முதல் தொடர்ந்து 5 முறை வெற்றிக்கனியை பறித்த கே.பி.அன்பழகன், 6ஆவது முறை வெற்றி பெறும் நோக்கில் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். திமுக சார்பில், தருமபுரி முன்னாள் எம்.பி. டாக்டர் செந்தில் குமார் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் ஆர்.கோபியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பூபதி ராமசாமியும் போட்டியிடுகின்றனர். பாலக்கோடு தொகுதியில் மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 2,40,322 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

வன்னியர் சமூகம் பெரும்பான்மையாக உள்ள இந்தத் தொகுதியில் இம்முறை திமுகவும் வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் செந்தில்குமாரை நிறுத்தியிருப்பது அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை பாதிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தர்மபுரி செட்டி கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறஉள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு 14 மேஜைகள் வீதம் எண்ணப்பட உள்ளது. 14 மேற்பார்வையாளர்கள். வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர்கள் 14 நபர்கள். நுண்பார்வையாளர்கள் 14 பேர் மற்றும் தபால் வாக்கு என்னும் மேஜைகள் 5 அமைக்கப்பட்டு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை மேற்பார்வையாளர் ஐந்து பேர் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர் 10 பேர் நூன்பார்வையாளர் ஐந்து பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 23 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

TAGGED:

DHARMAPURI
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
PALACODE
தருமபுரி பாலக்கோடு
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.