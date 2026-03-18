தைலத்திற்கே ‘தலைவலி’ - குத்தகை செலுத்தாததால் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

இந்த மனு சுமார் 20 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த போதும் கோயிலின் சொத்து மனுதாரரிடமே இருந்துள்ளது என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

Published : March 18, 2026 at 11:14 AM IST

சென்னை: மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிலத்திற்கான குத்தகை பாக்கியை செலுத்தாமல் நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனத்தை அகற்ற இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வலி நிவாரணி தைலம் தயாரிப்பில் சுமார் 132 ஆண்டுகள் பழமையான ‘அம்ருதாஞ்சன் லிமிடெட் நிறுவனம்’ சென்னை மயிலாப்பூர் லஸ் சர்ச் சாலையில் செயல்பட்டு வருகிறது. கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான 14 கிரவுண்ட் நிலம், கடந்த 1901-ல் 99 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு மாதம் 1,400 ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்து இந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், குத்தகை காலம் முடிவடைந்து விட்டதால் வாடகை தொகையை மாதம் 3.3 லட்சம் ரூபாயாக நிர்ணயித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட குழு கடந்த 2001 செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

இதை எதிர்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, கோயில் நிலத்திலிருந்து மனுதாரர் நிறுவனத்தை வெளியேற்றவும், 2001 நவம்பர் 1 முதல் மாதத்திற்கு 3.3 லட்சம் ரூபாய் வாடகை பாக்கியை வசூலிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் மேல் முறையீடு செய்தது. இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரர் நிறுவனம் இதுவரை பாக்கி தொகையை தராமல், நிலத்தையும் காலி செய்யவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஒப்பந்தத்தின்படி, குத்தகை 99 ஆண்டுகளுக்கும், மாத வாடகை 1,400 ரூபாயும் செலுத்து வேண்டும். இந்நிலையில், குத்தகை எடுத்தவர் அந்த நிலத்தை அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனத்திற்கு குத்தகை மாற்றம் செய்துள்ளார்.

ஆனால், அந்த வாடகையை மனுதாரர் நிறுவனம் செலுத்தவில்லை. குத்தகை காலம் முடிந்து நிலத்தையும் காலி செய்யவில்லை. இது தொடர்பாக அறநிலையத்துறை புதிதாக நோட்டீஸ் அனுப்பியும் இடத்தை காலி செய்யவில்லை.

மாறாக குத்தகை வாடகையை நிர்வகிக்க அமைக்கப்பட்ட குழுவை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த மனு சுமார் 20 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த போதும் கோயிலின் சொத்து மனுதாரரிடமே இருந்துள்ளது. வாடகை பாக்கியும் தராமல் சொத்தையும் ஒப்படைக்காமலும் இருந்ததால் தான் மனுவை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்துள்ளார்.

குத்தகை வாடகை தொகையை நிர்ணயிக்கும் குழுவின் நடவடிக்கையில் மனுதாரர் நிறுவனம் கலந்து கொண்ட நிலையில், தற்போது மேல்முறையீடு செய்ததை ஏற்க முடியாது.

பூஜைகள் உள்ளிட்ட சடங்குகளை நிறைவேற்ற இதுபோன்ற குத்தகை வாடகை வருமானத்தை நம்பியே கோயில்கள் உள்ளன. எனவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவு சரி தான். இந்த மேல் முறையீடு வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று உத்தரவிட்டனர்.

