​பத்மநாபபுரம் தொகுதி: தி.மு.க-வின் கோட்டையில் கடும் போட்டி; வெற்றி யாருக்கு?

Published : May 4, 2026 at 10:00 AM IST

​பத்மநாபபுரம் (கன்னியாகுமரி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் மிக முக்கிய தொகுதியான பத்மநாபபுரம் தொகுதி நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, பத்மநாபபுரம் திமுகவின் பலம் வாய்ந்தத் தொகுதியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் பலமுனை போட்டி நிலவுவதால், இத்தொகுதியின் முடிவுகள் பெரும் ஆவலைத் தூண்டியுள்ளன.

​வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,16,895; பெண் வாக்காளர்கள் 1,17,142; மூன்றாம் பாலினத்தவர் 19 என மொத்தம் 2 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 56 வாக்காளர்கள் (2,34,056) உள்ளனர். இங்கு இந்தத் தேர்தலில் 75.46 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.

கள நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, திமுக கூட்டணியில் களம் இறங்கியுள்ள ஆர். செல்லசாமிக்கும் (சிபிஎம்), பா.ஜ.க வேட்பாளர் பி. ரமேஷுக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி காணப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியின் ஒருங்கிணைந்த பலம் இங்கு பெரும் நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளது.

​இதில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர், கடந்த காலங்களில் இத்தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்கள் நலத் திட்டங்கள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். குறிப்பாக, விவசாயிகளின் ஆதரவு இவருக்குக் கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

​மறுபுறம், பாஜக வேட்பாளர் பி. ரமேஷ், கடந்த 2021 தேர்தலில் குளச்சல் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர். தற்போது பத்மநாபபுரத்தில் களம் காண்பது இத்தொகுதியின் சாதி மற்றும் மத ரீதியான வாக்குச் சமன்பாடுகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கருதப்படுகிறது.

​இத்தொகுதியின் முக்கிய திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் எஸ். கிருஷ்ணகுமார் களம் கண்டுள்ளார். இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளைத் தவெக வேட்பாளர் கவர்ந்திருப்பது திமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் கடும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​கடந்த 2016 மற்றும் 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் திமுகவின் மனோ தங்கராஜ் இங்கு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றார். 2021-இல் அவர் சுமார் 26,885 வாக்குகள் (மொத்தம் 87,744 வாக்குகள்) வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வெற்றியைத் தக்கவைக்க தி.மு.க கூட்டணி இந்த முறை கூடுதல் உழைப்பைச் செலுத்தியுள்ளது.

​மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் சீலன், கடந்த தேர்தல்களில் பெற்ற கணிசமான வாக்குகளை விட இந்த முறை கூடுதல் வாக்குகளைப் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது வெற்றிக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தைச் சுருக்கும் காரணியாக அமையலாம்.

​முடிவாக, பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் நிலவும் விறுவிறுப்பான சூழல், இன்று மாலை வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடையும் வரை அனைவரையும் நுனி இருக்கையில் அமர வைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

