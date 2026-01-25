'ஓலை குடிசையில வாழுறோம்' - பத்ம ஸ்ரீ அறிவிக்கப்பட்ட பழங்குடியின ஓவியர் கிருஷ்ணனின் மனைவி உருக்கம்!
நீலகிரி மாவட்டத்தின் பாரம்பரிய 'ஆல குரும்பா' கலை வடிவத்தை உலகறியச் செய்த மறைந்த பழங்குடியின ஓவியர் ஆர். கிருஷ்ணனுக்கு, பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 25, 2026 at 10:24 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஓலை குடிசையில் வசித்து வரும் தங்களுக்கு தங்குவதற்கு ஒரு வீடும், கல்லூரி படிப்பை பாதியில் கைவிட்டுள்ள தனது மூத்த மகளுக்கு கல்வியும் கிடைக்க வேண்டும் என பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணனின் மனைவி உருக்கமாக கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளை பெறுபவர்களின் பட்டியலை மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடளவில் 113 பேருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருதும், 13 பேருக்கு பத்ம பூஷன் விருதும், 5 பேருக்கு பத்ம விபூஷண் விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 14 பேர் மற்றும் புதுவையில் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், நீலகிரி மாவட்டத்தின் பாரம்பரிய 'ஆல குரும்பா' கலை வடிவத்தை உலகறியச் செய்த புகழ்பெற்ற பழங்குடியின ஓவியர் ஆர். கிருஷ்ணனுக்கு, பத்ம ஸ்ரீ விருது அவரது மரணத்திற்குப் பின் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள வெள்ளாரிக்கொம்பை கிராமத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன், கடந்த 2025 மார்ச் 20 அன்று காலமானார். தனது 30 ஆண்டு கால கலைப் பயணத்தில், அழிந்து வரும் நிலையில் இருந்த 'அலு குரும்பா' பழங்குடியினரின் ஓவியக் கலையை மீட்டெடுத்தவர் இவர். 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்களின் பாணியை உள்வாங்கி, காடு மற்றும் இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியலைத் தனது தூரிகையால் ஆவணப்படுத்தினார்.
முற்றிலும் இயற்கையான வண்ணங்களை (இலைகள் மற்றும் மரப் பிசின்கள்) பயன்படுத்தி இவர் வரைந்த ஓவியங்கள் இந்திய அளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றன. குறிப்பாக, குரும்பா ஓவியக் கலைக்கு புவிசார் குறியீடு (GI Tag) பெற்றுத் தருவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த ஆண்டு பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள 12 சாதனையாளர்களில் கிருஷ்ணனும் ஒருவராக இடம்பெற்றுள்ளார். பழங்குடியினக் கலையைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சென்ற ஒரு மகத்தான கலைஞருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த அங்கீகாரம், நீலகிரி மாவட்ட மக்களிடையேயும், ஓவியக் கலைஞர்களிடையேயும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து கிருஷ்னனின் மனைவி சுசீலா கூறுகையில், ''எனது கணவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார். அவர் இறந்த பின்னர் குடும்ப சூழல் மாறி விட்டது. ஓலை குடிசையில் வசித்து வரும் தங்களுக்கு தங்குவதற்கு ஒரு வீடும், கல்லூரி படிப்பை பாதியில் கைவிட்டுள்ள தனது மூத்த மகளுக்கு கல்வியும் கிடைக்க வேண்டும். அதற்கு அரசு உதவ வேண்டும்.'' என உருக்கமாக வலியுறுத்தினார்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த ஆண்டு பத்ம ஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆளுமைகள்:
காயத்ரி பாலசுப்ரமணியன் மற்றும் ரஞ்சனி பாலசுப்ரமணியன் (கலை), ஓதுவார் திருத்தணி சுவாமிநாதன் (கலை), ஆர்.கிருஷ்ணன் (கலை), எச்.வி. ஹண்டே (மருத்துவம்), புண்ணியமூர்த்தி நடேசன் (மருத்துவம்), கே. ராமசாமி (அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்), கே. விஜய்குமார் (சிவில் சர்வீஸ்), ராஜஸ்தபதி காளியப்ப கவுண்டர் (கலை), சிவசங்கரி (இலக்கியம் மற்றும் கல்வி), திருவாரூர் பக்தவத்சலம் (கலை), வீழிநாதன் காமகோடி (அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்) மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த சிலம்ப கலைஞர் பழனிவேல் (விளையாட்டு).
பத்ம பூஷன்
கள்ளிப்பட்டி ராமசாமி பழனிசாமிக்கு மருத்துவத்துக்கான விருதும், எஸ்.கே.எம். மயிலானந்தனுக்கு சமூக சேவைக்கான விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.