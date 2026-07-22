நெல் கொள்முதல் நிலைய ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டம் - நெல் மூட்டைகளுடன் காத்திருக்கும் விவசாயிகள்
ஊழியர்களின் போராட்டத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வுக் கண்டு நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : July 22, 2026 at 10:35 PM IST
தஞ்சாவூர்: பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இரண்டாவது நாளாக நெல் கொள்முதல் நிலைய ஊழியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் நெல் கொள்முதல் தடைப்பட்டுள்ள நிலையில், விவசாயிகள் நெல் மூட்டைகளுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக துணை மேலாளர் அலுவலகத்திற்குள் அமர்ந்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய ஊழியர்கள் 500- க்கும் மேற்பட்டோர் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 22) பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் அவர்களுடன் துணை மேலாளர் மெய்கண்ட மூர்த்தி, கும்பகோணம் கோட்டாட்சியர் திருமலை, கும்பகோணம் வட்டாட்சியர் பூங்குழலி ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இதனிடையே, நெல் கொள்முதல் நிலையத்தின் ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தம் மற்றும் உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தினால் இரண்டு நாட்களாக நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள், ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகளுடன் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் காத்துக் கிடக்கின்றனர்.
ஊழியர்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நெல் கொள்முதலைத் தொடங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி விவசாயிகளும் செங்கொடி ஏந்தி அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன், அலுவலகத்திற்குள் சென்று அமர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நாச்சியார்கோவில் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார், விவசாயிகளைச் சமாதானப்படுத்தி வெளியே அழைத்து வந்தனர். அப்போது அவர்கள் கொளுத்தும் வெயிலில், தரையில் அமர்ந்து தாங்கள் கொண்டு வந்த மதிய உணவு பொட்டலங்களை உண்டு நூதன போராட்டத்தில் இறங்கினர். அப்போது, விவசாயிகளிடம், உங்களது கோரிக்கைகள் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் என்று போலீசார் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை தற்காலிகமாக விலக்கி கொண்டனர்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் துணைச் செயலாளர் செந்தில்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தஞ்சாவூர் முழுவதும் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் குவியல் குவியலாக நெல் மூட்டைகளைக் குவித்து வைத்து விவசாயிகள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் என்பது தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது. நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் பணியாற்றி வரும் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களுடன் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகத் தீர்வை எட்டப்பட வேண்டும்; எங்கள் நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.