ETV Bharat / state

கும்பகோணம் அருகே காயும் 400 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள்; வெண்ணாறு மடையை மாற்ற விவசாயிகள் கோரிக்கை

வெண்ணாற்று நீரை அடைத்து மடைமாற்றி, கீழப்பழையாறு மற்றும் மேலப்பழையாறு ஆகிய இரு வாய்க்கால்களிலும் 15 தினங்களுக்கு திருப்பிவிட்டால், காய்ந்து வரும் நெற்பயிர்கள் தழைக்கவும், கதிர் பிடிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.

விவசாயிகள்
விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் வட்டத்தில் 400 ஏக்கரில், அரசால் சமீபத்தில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட 170 நாள் பயிரான 51 ரக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது தண்ணீர் இல்லாமல் காயத் தொடங்கி உள்ளது. வெண்ணாற்று நீரை அடைத்து மடைமாற்றி, கீழப்பழையாறு மற்றும் மேலப்பழையாறு ஆகிய இரு வாய்க்கால்களிலும் 15 தினங்களுக்கு திருப்பிவிட்டால், காய்ந்து வரும் நெற்பயிர்கள் தழைக்கவும், கதிர் பிடிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் வட்டம் வெண்ணாற்றின் பாசனத்தை நம்பி கீழப்பழையாறு மற்றும் மேலப்பழையாறு கிராமங்களில் 696 ஏக்கர் சாகுபடி நிலங்கள் உள்ளது. இவற்றில் தற்போது கீழப்பழையாறு வாய்க்கால் மற்றும் மேலப்பழையாறு வாய்க்கால் என்று இரு வாய்க்கால் தண்ணீரை நம்பி சம்பா மற்றும் தாளடி நெல் சாகுபடி ஏறக்குறைய 400 ஏக்கரில், அரசால் சமீபத்தில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட 170 நாள் பயிரான 51 ரக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது இவை பால் பிடிக்கும் தருணத்தில் உள்ளது. ஆனால் வெண்ணாற்றில் தண்ணீர் பாய்ந்த போதும், இரு வாய்க்காலில் நீர் விடாததால், இந்த 400 ஏக்கர் நெற்பயிர் காய்ந்து கருகும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரம் வரை கடன் வாங்கி செலவழித்துள்ள விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் பயிர்கள் காய்வது கண்டு என்ன செய்வது என்றே தெரியாத சூழ்நிலையில் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.

எனவே, தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் நீர்பாசனத்துறை இணைந்து விரைந்து, வெண்ணாற்று நீரை அடைத்து மடைமாற்றி, கீழப்பழையாறு மற்றும் மேலப்பழையாறு ஆகிய இரு வாய்க்கால்களிலும் 15 தினங்களுக்கு திருப்பி விட்டால், காய்ந்து வரும் நெற்பயிர்கள் தழைக்கவும், கதிர் பிடிக்கவும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.

இதையும் படிங்க: நெருங்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல் - பிப் 26-இல் தமிழகம் வரும் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி

பால் பிடிக்கும் தருணத்தில் உள்ள இந்த பயிர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காவிட்டால் இதுவரை ஏக்கர் ஒன்றுக்கு தலா ரூபாய் 30 ஆயிரம் வரை நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் செலவு செய்த சுமார் ஒரு கோடியே 20 லட்சம் அளவிற்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என விவசாயிகள் கண்ணீர் விடாத குறையாக வேதனையை தெரிவிக்கின்றனர்.

TAGGED:

PADDY CROPS DRYING LACK OF WATER
400 ACRES PADDY CROPS
காயும் 400 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள்
கும்பகோணம் விவசாயிகள்
KUMBAKONAM FARMERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.