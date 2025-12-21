திமுக கூட்டணியில் கூடுதல் இடங்களை பெறுவோம்: மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
எஸ்ஐஆர் படிவ மாற்றத்துக்கு பின் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் ஒரே ஆண்டில் 26 லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இறந்துள்ளார்கள் என்பது சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
Published : December 21, 2025 at 6:53 PM IST
தேனி: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் கூடுதல் இடங்களை கேட்டு பெறுவோம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் மறைந்த கட்சி நிர்வாகிகளின் உருவப் படம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயலாளர் சண்முகம் பங்கேற்று கட்சிப் பணியாற்றி மறைந்த நிர்வாகிகளின் புகைப்படத்தை திறந்து வைத்தார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பெ.சண்முகம் கூறுகையில், ''எஸ்.ஐ.ஆர் படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு நேற்று முன்தினம் தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்டு நீக்கப்பட்டவர்கள் குறித்த விவரம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் ஓராண்டில் தமிழ்நாட்டில் 26 லட்சம் பேர் இறந்துள்ளதாக வெளியிடப்பட்ட தகவல் சந்தேகத்தை எழுப்பி உள்ளது.
ஒரு வருடத்தில் தமிழ்நாட்டில் 26 லட்சம் பேர் இறந்துள்ளார்கள் என்பது நம்பகத்தன்மையற்றது. மொத்தமாக 70 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள். வாக்காளர்களின் உரிமையை பறிப்பதற்காகவே தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டுள்ளது.
மேலும் வாக்காளர் திருத்த படிவம் குறித்து பல்வேறு மாநிலங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளன. அதில் உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணை முடித்து, தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்துள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை விரைந்து வழங்க வேண்டும்.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில தினங்களாக அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் செவிலியர்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர தமிழ்நாடு அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் 'மியாவாக்கி' அடர்வனம்; சென்னையின் பசுமை பரப்பு இவ்வளவு தானா?
வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகளை பெறுவதற்கான கட்சியில் ஆலோசனை நடந்து வருகிறது. எங்களின் கோரிக்கைகளை திமுக ஏற்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது" என்றார்.
முட்டை விலை உயர்வு தொடர்பாக பேசிய அவர், "தற்போது சபரிமலை சீசனில் முட்டை விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதற்கு காரணம் உற்பத்தியாளர்கள் திட்டமிட்டு முட்டை விலையை ஏற்றி வருகின்றனர். தமிழ்நாடு அரசு முட்டை விலையை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.