சட்டமன்றத் தேர்தல் நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவது திட்டமிட்ட சதி: ப. சிதம்பரம்

காங்கிரஸ், திமுக, தோழமை கட்சிகளைச் சேர்ந்த 39 உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வார்கள் என ப. சிதம்பரம் உறுதி தெரிவித்திருக்கிறார்.

ப. சிதம்பரம் பேட்டி
ப. சிதம்பரம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 15, 2026 at 2:43 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறும் நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவது திட்டமிட்ட சதி என ப.சிதம்பரம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 543லிருந்து 850-ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான நடவடிக்கைகளில் தற்போது ஈடுபட்டு வருகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டதிருத்த மசோதா மூலம் திருத்தம் செய்து, ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி முதல் 18-ஆம் தேதிவரை நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் மசோதாவை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது.

தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்டுவதற்கு திமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், இந்த மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப. சிதம்பரம் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், தொகுதி மறுவரையறையால் தென் மாநிலங்களின் குரல் அழுத்தப்படும் என்று கோவையில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் கூறுகையில், “நாடாளுமன்றத்தில் தற்போது தென்மாநிலங்களை சேர்ந்த 5 மாநில உறுப்பினர்கள் 24.3 சதவீதம் பேர் இருக்கின்றனர். தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால் இது 20.7 சதவீதமாக குறைந்துவிடும். இதன் மூலம் தென்மாநிலங்களின் குரல் அழுத்தப்படும்.

மக்களவையில் 50 சதவீத எண்ணிக்கை உயர்த்தப்படுவதாக கூறுவதெல்லாம் வெறும் மாயை. ஏனென்றால் அப்படி உயர்த்தும்போது தமிழகத்தில் தற்போதுள்ள 39 தொகுதிகள் 58 தொகுதிகளாக உயரும். அதுவே எல்லை வரையறைக்கு (Delimitation) பிறகு அது 46ஆக குறையும்.

அதே சமயத்தில், உத்தரபிரதேசத்தில் தற்போது உள்ள 80 மக்களவை தொகுதிகளானது 120ஆக உயரும். அதுவே எல்லை வரையறைக்கு பிறகு அது 140ஆக உயரும். எனவேதான் இந்த தொகுதி மறுவரையறை என்பது தென்மாநிலங்களை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கும் என்று கூறுகிறேன்.

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டியதுதானே. ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக கூட்டுகின்றனர்? நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை 13 நாட்கள் கழித்து கூட்டுவதால் என்ன பிரச்சினை ஆகிவிட போகிறது? மே.வங்கம், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 67 எம்.பிக்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளக் கூடாது என மத்திய அரசு நினைப்பதே இந்த அவசரத்துக்கு காரணம்.

ஆனால் காங்கிரஸ், திமுக, தோழமை கட்சிகளைச் சேர்ந்த 39 உறுப்பினர்களும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வார்கள். சட்டமன்ற தேர்தலில் கடைசி 5 நாட்கள் தேர்தல் வேலை தீவிரமாக நடக்கும். இந்த பிரச்சாரத்தை முடக்கவே நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுகின்றனர். இது திட்டமிட்ட சதி” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த தொகுதி மறுவரையறையால் பாதகம் ஏற்படும் அல்லது ஏற்படாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெளிவாக கூறவேண்டும். ஆனால் அவரோ, அமித் ஷாவை கேட்டேன், அவர் பாதகம் வராது என்று சொன்னதாக கூறுவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. தொகுதி வரையறை என்பது ஏமாற்று வித்தை. இதை மக்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக முடியாது என்று கூறிய அவர், ராகுல் காந்தி இரண்டு நாட்கள் தமிழகத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் என்று தெரிவித்தார்.

