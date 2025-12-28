ETV Bharat / state

பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்க ஏரோ பிரிட்ஜ் அவசியம் - விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்துக்கு ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தல்

பயணிகள் தற்போது விமானத்தில் ஏறவும் இறங்கவும் தற்போது ஏணிபடி அல்லது சாய்வுதளம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பயணிகளின் வசதிக்காக விமான சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் ஏரோ பிரிட்ஜை பயன்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தை காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் இன்று பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ‘ஏரோபிரிட்ஜைப் பயன்படுத்தாத விமான நிறுவனங்களின் செயல் தவறாகும். பயணிகள் விமானத்தில் ஏறவும், இறங்கவும் பயன்படுத்தப்படும் ஏணிபடி அல்லது சாய்வுதளம் (step ladder or ramp) முதியவர்கள், கைக்குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சக்கர நாற்காலியை பயன்படுத்தும் பயணிகளுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஆனால், ஏரோ பிரிட்ஜைப் பயன்படுத்துவது பயணிகள் விரைவாக விமானத்தில் ஏறுவதற்கும், இறங்குவதற்கும் உதவுகிறது. எனவே, விமான நிறுவனங்கள் ஏரோபிரிட்ஜை கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) உத்தரவிட வேண்டும்’ என்று ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஏரோ பிரிட்ஜ் என்றால் என்ன?

ஏரோ பிரிட்ஜ் (Aero Bridge) என்பது விமான நிலையங்களில் டெர்மினல் கேட்-ஐ விமானத்துடன் இணைக்கும் ஒரு நடைபாதையாகும். இது எந்த இடையூறும் இல்லாமல் பயணிகள் விமானத்தில் ஏறுவதற்கும், இறங்குவதற்கும் உதவுகிறது. இதன் மூலம் மழை அல்லது கடுமையான வெயிலின்போதும் பயணிகள் பாதுகாப்பாகவும், வசதியாகவும் விமானத்தில் ஏறி, இறங்க முடியும்.

இவை விமானங்களின் உயரம் மற்றும் நீளத்திற்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பயணிகளுக்கான வசதியை மேம்படுத்துகிறது. மேலும், பயணிகள் விமானத்தில் ஏறி, இறங்குவதற்கு தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் படிக்கட்டுகள் அல்லது பேருந்துகள் பயன்படுத்துவதை விட இது வசதியாக உள்ளது.

இதையும் படிங்க: சென்னை டூ மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பயண நேரம் மீண்டும் அதிகரிப்பால் பயணிகள் வேதனை

TAGGED:

AEROBRIDGE
ஏரோ பிரிட்ஜ்
ப சிதம்பரம்
AIRLINES TO USE AEROBRIDGES
P CHIDAMBARAM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.