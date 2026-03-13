ஈரானுக்கு எதிராக ஐ.நாவில் தீர்மானம்: இந்தியா ஒருதலைப்பட்சமாக மாறுகிறது - ப. சிதம்பரம் விமர்சனம்
Published : March 13, 2026 at 1:08 PM IST
சென்னை: ஐநாவில் ஈரானுக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு இந்தியா ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை ஒருதலைப்பட்சமாக மாறிக்கொண்டிருப்பதாக பா.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரானும் மத்திய கிழக்கு மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருக்கிற அமெரிக்காவின் தூதரகங்கள் மற்றும் ராணுவ தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி அச்சுறுத்தி வருகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், உலகின் முக்கிய வர்த்தக நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியையும் ஈரான் மூடிவிட்டது.
இதனால் உலகளவில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன.
அதே நேரத்தில், ஈரானும், பஹ்ரைன், குவைத், கத்தார், சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீதான தாக்குதலை ஈரான் நிறுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை உலக வர்த்தகத்திற்கு உடனடியாக திறக்கவேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஐ.நாவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்மானத்திற்கு இந்தியா உட்பட 135 நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், சீனாவும், ரஷ்யாவும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை. ஐ.நாவில் எடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்மானம் ஒருதலைப்பட்சமானதாக இருப்பதாக ரஷ்யா விமர்சித்திருந்தது.
இந்நிலையில், ஐ.நாவின் இந்த தீர்மானத்துக்கு இந்தியா ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ள முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம், நமது நாடு ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஈரானில் 168 குழந்தைகள் உட்பட, 1300 பேர் கொல்லப்பட்டதற்கு இந்தியா ஒரு வார்த்தை கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை என்று சாடியுள்ளார்.
இதுகுறித்த அவருடைய எக்ஸ் தள பதிவில், “இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை எவ்வளவு ஒரு தலைப் பட்சமாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இன்னுமொரு சான்று. ஐ நா சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான் நாட்டை கண்டனம் செய்து கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தை இந்தியா முன்மொழிந்தது.
ஆனால் ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து நடத்தும் போரையும் 1300 ஈரான் மக்கள் கொல்லப்பட்டதையும் 168 குழந்தைகள் மரணித்ததையும் கண்டித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை.
ஐ நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் அமெரிக்கா மற்றும் 12 நாடுகளின் ஆதரவுடன் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ரஷ்யாவும் சீனாவும் தீர்மானத்தை ஆதரித்து வாக்களிக்கவில்லை.
எது விவேகம்? எது ராஜதந்திரம்? எது சாய்மானம் இல்லாத வெளியுறவுக் கொள்கை?” என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.