'கனிமொழி கெஞ்சுகிறாரா..? இபிஎஸ் பிறர் காலில் விழுந்ததை என்னவென்று சொல்வது?' சீறிய ப. சிதம்பரம்

'கூட்டணி என்பது இரு கட்சி தலைமைகளும் கூட்டாக எடுக்க வேண்டிய முடிவு. இதுபற்றி மற்றவர்கள் அலட்டிக் கொள்ள தேவையில்லை' என ப. சிதம்பரம் கூறினார்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம்
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 8:48 AM IST

சிவகங்கை: ராகுல் காந்தியிடம் கனிமொழி கெஞ்சி வருகிறார் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதற்கு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடிக்கு வந்த ப. சிதம்பரம், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியிடம் கூட்டணிக்காக கெஞ்சுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தது குறித்து நிருபர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார்..

அதற்கு பதிலளித்த ப. சிதம்பரம், "இரு தலைவர்கள் சந்தித்துப் பேசுவதை கெஞ்சுவது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார். அப்படியென்றால், அவர் மற்றவர்கள் காலில் விழுந்ததை என்னவென்று சொல்வது?" என்று காட்டமாக பதில் கேள்வியெழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் தடம் மாறுமா என சிலர் கேட்கிறார்கள். அதுபற்றி எனக்கு தெரியாது.

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியை பொறுத்தவரை, இரு கட்சிகளின் தலைமைகளும் பேசி எடுக்க வேண்டிய முடிவு. இதில் யாரும் அலட்டிக்கொள்ளத் தேவையில்லை. சிறிய கட்சிகளுக்குச் சில ஆசைகள் இருக்கலாம். ஆனால், பெரிய கட்சிகளுக்கு நாட்டைப் பற்றிய கவலைதான் முக்கியம்.

மகாராஷ்டிராவை போலவே எல்லா மாநிலங்களிலும் கட்சிகளை மிரட்டி அடிபணிய வைப்பதுதான் பாஜகவின் வழக்கம். சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு வருகை தரவுள்ள முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை மனதார வரவேற்கிறேன். அவர் திறந்து வைக்கவுள்ள வேளாண் மற்றும் சட்டக் கல்லூரிகளில் அதிக அளவில் மாணவிகள் சேர்ந்திருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இத்தகைய கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளூரிலேயே அமைந்ததால் தான், கிராமப்புறப் பெண்கள் அதிக அளவில் உயர்கல்வி கற்க முடிகிறது. இதற்காக முதல்வருக்குப் பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

பொருளாதார சரிவு, தங்க விலை உயர்வு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ப. சிதம்பரம், "டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், மக்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக தங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இதனால்தான் தங்கம் விலை உயர்ந்து வருகிறது. 25 கோடி லட்சாதிபதிகளை உருவாக்கிவிட்டதாக மத்திய அரசு கூறுகிறது. ஆனால், அதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. நாட்டில் நிலவும் சில்லறை தட்டுப்பாட்டைப் போக்க தவறியது மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் மிகப்பெரிய பிழை" என அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், சட்டமன்ற மரபுப்படி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்குப் பிறகே தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டும் என்பதில் எவ்வித மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை என்றும், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மரபுகளின்படியே தமிழக அரசு செயல்பட்டுள்ளதாகவும் ப. சிதம்பரம் கூறினார்.

