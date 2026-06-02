கோடைகாலத்தில் ஏசி புறநகர் ரயில்களுக்கு அமோக வரவேற்பு: தெற்கு ரயில்வே தகவல்
ஏசி புறநகர் ரயில் சேவையானது அலுவலகப் பணியாளர்கள், மாணவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் தினசரிப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இதர பயணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த பயணத் தேர்வாக மாறியுள்ளது.
Published : June 2, 2026 at 8:05 AM IST
சென்னை: ஏசி வசதியுடன் கூடிய புறநகர் ரயில் சேவைகளுக்கு பயணிகள் மத்தியில் ஆதரவு குவிந்து வருவதாக தெற்கு ரயில்வே (சென்னை கோட்டம்) தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையையும், பல்வேறு புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டு, அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், பொன்னேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த சூழலில், சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையேயான வழித்தடத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட புறநகர் ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே இயக்கி வருகிறது. இந்நிலையில், ரயில் சேவைக்கு நாளுக்கு நாள் பயணிகளின் ஆதரவு அதிகரித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏசி ரயில்களில் வழங்கப்படுகிற உகந்த சூழல் மற்றும் வசதியானது பயணிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
தற்போது வரை மொத்தம் 10 ஏசி ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை பயணிகளுக்கு ஒரு சொகுசான பயண அனுபவத்தை வழங்குவதோடு, தடையற்ற தரைவழிப் போக்குவரத்து இணைப்பையும் உறுதி செய்கின்றன.
நடப்பு 2026ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி முதல் மே வரையிலான காலகட்டத்தில், ஒட்டுமொத்தமாக 4,36,462 பயணிகள் இந்த ஏசி ரயில் சேவைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். மாதவாரியான பயணிகளின் எண்ணிக்கை முறையே ஜனவரியில் 69,454 ஆகவும், பிப்ரவரியில் 66,138 ஆகவும், மார்ச்சில் 89,176 ஆகவும், ஏப்ரலில் 87,431 ஆகவும் மற்றும் மே மாதத்தில் 1,24,263 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து கோடைகாலத்தில் தான் சென்னை மக்களிடையே ஏசி ரயில் சேவைகள் மிகுந்த வரவேற்பு பெற்றுள்ளதை தரவுகள் தெளிவாக காட்டுகின்றன. இதன்மூலம், முதன்முறையாக ஒரு மாதத்தில் ஒரு லட்சம் பயணிகளை கடந்தது என்ற புதிய மைல்கல்லை எட்டியிருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: தேர்தல் தோல்வியால் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட அதிமுக தொண்டர்: எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் அஞ்சலி
கடந்த ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மே மாதத்தில் மட்டும் 36,832 பயணிகள் கூடுதலாகப் பயணித்துள்ளனர். இது கிட்டத்தட்ட 42 சதவீத அதிகம். மே மாதத்தில் எட்டப்பட்ட இந்த சாதனை, ஏசி ரயில் சேவைகளின் தரம், நம்பகத்தன்மை, சரியான நேரப் பராமரிப்பு மற்றும் அதன் சொகுசுத்தன்மை மீது பயணிகள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்த சேவையானது அலுவலகப் பணியாளர்கள், மாணவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் தினசரிப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இதர பயணிகளுக்கு ஒரு சிறந்த பயணத் தேர்வாக மாறியுள்ளது.
பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது, நவீன மற்றும் பயணியர்-மையப் புறநகர் ரயில் சேவைகளை வழங்குவதில் சென்னை கோட்டத்திற்கு இருக்கும் அர்ப்பணிப்பிற்குச் சான்றாகும். பொதுமக்களிடமிருந்து கிடைத்துள்ள இந்த அமோக வரவேற்பு, பொதுப் போக்குவரத்துத் தரத்தை உயர்த்துவதிலும், சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் ஒரு உன்னதமான அனுபவத்தை வழங்குவதிலும் ஏசி ரயில்களின் முக்கியப் பங்களிப்பை மீண்டும் நிலைநிறுத்தியுள்ளது.
சென்னை கோட்டம், தொடர்ந்து தனது பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்தவும், பொதுமக்களின் ரயில் பயணத்தைப் பாதுகாப்பானதாகவும், வசதியானதாகவும் மாற்றும் புதிய திட்டங்களை விரிவுபடுத்தவும் திட்டமிட்டு வருகிறது.