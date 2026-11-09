தீபாவளி பட்டாசு விபத்துகள் - தமிழகம் முழுவதும் 1000-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
காயமடைந்து உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 131 பேரில் 19 குழந்தைகள் உள்ளனர். வெளிநோயாளிகளாகச் சிகிச்சை பெற்ற 985 பேரில் 290 பேர் குழந்தைகள்.
Published : November 9, 2026 at 1:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பட்டாசு வெடித்ததில் மாநிலம் முழுக்க மொத்தம் 1,116 பேர் காயமடைந்ததாக தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் தீபாவளிப் பண்டிகை நேற்று (நவ.8) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிலையில், பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஏற்பட்ட விபத்துகள் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களை தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "தீபாவளிப் பண்டிகையின் போது பட்டாசு வெடிப்பதால் ஏற்படும் தீ விபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்புகளைத் தடுக்கும் வகையில், தமிழகம் முழுவதும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
பொதுமக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் பட்டாசு வெடிக்கும் இடங்களில் தீ விபத்துகள் ஏற்படாமல் கண்காணிக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த நிலையில், தீபாவளி நாளான நேற்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசு வெடித்த போது ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஏராளமான அவசர அழைப்புகள் வந்துள்ளன.
அதன்படி, பட்டாசுகள் வெடித்ததால் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் தொடர்பாக 43 அழைப்புகளும், ராக்கெட் மற்றும் வானத்தை நோக்கிச் செலுத்தப்படும் பட்டாசுகளால் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் தொடர்பாக 61 அழைப்புகளும் வந்தன.
இது தவிர, பிற வகையான தீ விபத்துகள் தொடர்பாக 56 அழைப்புகள் வந்தன. அந்த வகையில், ஒரே நாளில் மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 160 தீ விபத்துகள் தொடர்பான அவசர அழைப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
இதில் பட்டாசு வெடித்ததால் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் மட்டுமின்றி, ராக்கெட் மற்றும் ஸ்கை ஷாட் வகை பட்டாசுகளால் ஏற்பட்ட விபத்துகள் தொடர்பான அழைப்புகளும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்தன.
மேலும் தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடித்த போது காயமடைந்தவர்கள் தொடர்பாக மாநிலம் முழுவதுமுள்ள மருத்துவமனைகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் கிடைத்துள்ளது.
காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை
அதன்படி, பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஏற்பட்ட விபத்துகளில் மொத்தம் 1,116 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் 131 பேர் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டு மருத்துவக் கண்காணிப்பில் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இவர்களில் 103 ஆண்கள், 9 பெண்கள் மற்றும் 19 குழந்தைகள் அடங்குவர்.
அதே போல், 985 பேர் வெளிநோயாளிகளாக மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் 597 ஆண்கள், 98 பெண்கள் மற்றும் 290 குழந்தைகள் அடங்குவர்.
குறிப்பாக, காயமடைந்து உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 131 பேரில் 19 பேர் குழந்தைகள். வெளிநோயாளிகளாகச் சிகிச்சை பெற்ற 985 பேரில் 290 பேர் குழந்தைகள்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.