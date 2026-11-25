கூலி தொழிலாளியின் ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி ரூ.5.53 கோடி ஜிஎஸ்டி மோசடி - வாணியம்பாடியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
லியாகத் அலி பெயரில் சென்னை மின்ட் பகுதியில் உள்ள பரசுராமன் தெரு முகவரியில் எம்.எஸ். டிரேடர்ஸ் என்ற நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதாக நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 1:03 PM IST
திருப்பத்தூர்: தோல் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றும், கூலித் தொழிலாளியின் ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி 5.53 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி மோசடி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சலாமாபாத் பகுதியை சேர்ந்தவர் லியாகத் அலி. இவர் தோல் தொழிற்சாலையில் கூலித்தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், இவரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அவரின் உறவினர் ரூ. 10 ஆயிரம் அனுப்பியுள்ளார். அதனை எடுப்பதற்கான வங்கி ஏடிஎம்-க்கு சென்றபோது, டெபிட் கார்டு வேலை செய்யவில்லை.
இதனையடுத்து, இதுகுறித்து வங்கி அதிகாரிகளிடம் விசாரித்துள்ளார். அப்போது, அவரின் வங்கி கணக்கில் இருந்த அந்த ரூ. 10 ஆயிரம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டதுடன், மைனஸில் 5 கோடியே 53 லட்சத்து, 57 ஆயிரத்து 725 ரூபாய் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து அவர் வங்கி ஊழியர்களிடம் கேட்டபோது, 5.53 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தாத காரணத்தினால், சென்னை புரசைவாக்கம் வணிகவரித் துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகம் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸின் அடிப்படையில் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்த நோட்டீஸில், லியாகத் அலி பெயரில் சென்னை மின்ட் பகுதியில் உள்ள பரசுராமன் தெரு முகவரியில் எம்.எஸ்.டிரேடர்ஸ் (M.S. Traders) என்ற நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டு செயல்பட்டு உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்நிறுவனம் 2024–2025 ஆம் நிதியாண்டில் சிஜிஎஸ்டி 2.02 கோடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி 2.02 கோடி, ஐஜிஎஸ்டி 1.47 கோடி என மொத்தம் 5 கோடியே 53 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 217 ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி வைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த லியாகத் அலி, இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
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அந்த புகாரில் தனக்கு எந்தவொரு வணிக நிறுவனமும் இல்லை என்றும், தனது ஆவணங்களை மர்ம நபர்கள் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி போலியாக ஜிஎஸ்டி பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, ஆம்பூர், வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏழை மக்களின் அடையாள ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் போலி நிறுவனங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கில் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதனால் பலர் பாதிக்கப்படும் நிலையில், இதுகுறித்து போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.