தனியார் நிறுவனங்களையும் குறிவைக்கும் கும்பல் - சென்னையில் ரூ. 1.03 கோடி மோசடி
பணம் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது? அதன் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார்? நிறுவனத்தின் பணப் பரிவர்த்தனை அமைப்பில் எவ்வாறு ஊடுருவல் நடைபெற்றது? என்பது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 17, 2026 at 2:48 PM IST
சென்னை: பெருங்குடியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் ஐடி நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் 24 முறை சட்டவிரோதமாகப் பணப் பரிவர்த்தனை செய்து ரூ. 1.03 கோடியை சைபர் மோசடி கும்பல் அபகரித்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை பெருங்குடியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தனியார் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், Bulkpe என்ற பெயரில் ஆன்லைன் பணப் பரிவர்த்தனை தளத்தை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர் சத்திய நாராயணன் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சட்டவிரோதமாக பண மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
ஒரு மணி நேரத்துக்குள் ரூ. 1 கோடிக்கும் மேல் மோசடி
அந்தப் புகாரில், “கடந்த நவம்பர் 9 ஆம் தேதி காலை 11.01 மணி முதல் 11.55 மணி வரையிலான 55 நிமிடங்களில் நிறுவனத்தின் 'YES' வங்கிக் கணக்கிலிருந்து மர்ம நபர்கள் அடுத்தடுத்து 24 முறை பணத்தை எடுத்துள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்தம் ரூ. 1 கோடியே 3 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 860 ரூபாய் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக எங்கள் நிறுவனம் பயன்படுத்தி வரும் வங்கியின் ஏபிஐ (Application Programming Interface) பணப் பரிவர்த்தனை வசதி மூலமாகப் பணம் அனுப்புவதற்கு நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஐபி முகவரி மற்றும் பாதுகாப்பு சான்றிதழ் ஆகியவை கட்டாயமாகத் தேவைப்படும். இந்தப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் இருந்தும் நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து நிறுவனத்தின் சர்வர் மற்றும் தரவுத்தளப் பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போது மோசடியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 24 பணப் பரிவர்த்தனைகளும் நிறுவனத்தின் கணினி அமைப்பிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இல்லை.
கடந்த நவம்பர் 12 ஆம் தேதி நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்குகளை ஆய்வு செய்தபோதுதான் இந்த மோசடி குறித்து தெரியவந்துள்ளது. உடனடியாக வங்கிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு மோசடியாகப் பணம் சென்றடைந்த சந்தேகத்திற்குரிய வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கவும், நிறுவனத்தின் ஏபிஐ பணப் பரிவர்த்தனை சேவையைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது” என தெரிவித்துள்ளார்.
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போலீசார் தீவிர விசாரணை
இதையடுத்து தனியார் நிறுவனம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் ரூ. 1.03 கோடி பணம் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது? அதன் பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார்? நிறுவனத்தின் பணப் பரிவர்த்தனை அமைப்பில் எவ்வாறு ஊடுருவல் நடைபெற்றது? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் மோசடிப் பணத்தை மீட்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறை வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சுமார் ரூ. 22.30 கோடி மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் சமீபத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தனியார் வங்கியில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து போலி இணைய முகவரிகள் மற்றும் மியூல் அக்கவுண்ட்கள் மூலமாகப் பணம் முறைகேடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து 7 பேரை கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்தச் சம்பவத்தின் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் மற்றொரு தனியார் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்தும் சைபர் மோசடி மூலம் ரூ. 1 கோடிக்கும் மேல் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசுத் துறைகள் மட்டுமின்றி ஆன்லைன் பணப் பரிவர்த்தனை வசதிகளைப் பயன்படுத்தும் தனியார் நிறுவனங்களையும் சைபர் குற்றக் கும்பல்கள் குறிவைத்து வருவது இந்தச் சம்பவங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக நிறுவனங்களின் கணினி பாதுகாப்பு அமைப்புகளைத் தாண்டி அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்படுவது பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.