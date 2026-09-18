சிவகங்கை இரட்டை கொலை விவகாரம்: தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்ய கோரி 500-க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியல்
போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்தி கைது செய்ய காவல்துறையினர் முயன்றபோது, காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
Published : September 18, 2026 at 9:50 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கை இரட்டை கொலைக்கு நீதி கேட்டு 500க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது.
சிவகங்கை அருகே பழமலைநகர் கொடிக்கண்மாய் பகுதியில் கடந்த 16 -ம் தேதி காரில் இருந்த இரு இளைஞர்களை மர்ம கும்பல் வெட்டிப் படுகொலை செய்தது. இதில் காளையார்கோவில் அருகே உள்ள காயாவோடையைச் சேர்ந்த தெய்வேந்திரன் மற்றும் சிறுவேலங்குடியைச் சேர்ந்த பூப்பாண்டி ஆகிய இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இந்த இரட்டைக் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பில்லூரைச் சேர்ந்த பாலமுருகன், தனராஜ், சந்தோஷ், மாத்தூரைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார், அளுபிள்ளைத்தாங்கியைச் சேர்ந்த காளீஸ்வரன் ஆகிய 5 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த கொலையில் தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும், கொலைக்கான காரணத்தை முழுமையாக வெளிக்கொண்டுவர வேண்டும், வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும், உயிரிழந்த இருவரின் குடும்பத்தினருக்கும் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், தலா ரூ. 50 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரும், இரண்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து, கடந்த 16 ஆம் தேதி முதல் உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் வாங்காமல் உறவினர்கள் மறுத்து வருகின்றனர். மேலும், திடீரென நேற்று (செப்டம்பர் 17) சிவகங்கை அரண்மனை வாசல் முன்பு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மதுரை - தொண்டி நெடுஞ்சாலையில் கூடிய சுமார் 500க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை நடுவே அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். சிபிசிஐடி விசாரணை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டக்காரர்கள் பதாகைகளை ஏந்தியபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனிடையே, போராட்டம் நடத்தி வந்த உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஜெ.பி.கிரேசியா ஆகியோர் நேரில் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்தி கைது செய்ய காவல்துறையினர் முயன்றபோது, காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட போராட்டக்காரர்களை அரசு பேருந்தில் ஏற்றிச் சென்றனர். அந்த பேருந்தின் முன்பாக அமர்ந்தும் போராட்டக்காரர்கள் சிலர் மறியலில் ஈடுபட்டனர். “பேருந்தில் ஏற்றப்பட்டவர்களை இறக்கிவிட்டால்தான் பேருந்தை செல்ல விடுவோம்” எனக் கூறி அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து அவர்களையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து பேருந்தில் ஏற்றிச் சென்றனர். பேருந்தில் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விடுவிக்கப்படாததால் ஆத்திரமடைந்த சில போராட்டக்காரர்கள், காளையார்கோவில்-தொண்டி சாலையோரத்தில் உள்ள கடைகளின் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட சாலையோரப் பொருட்களை சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
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பின்னர் அங்கிருந்து சென்ற சிலரை காவல்துறையினர் விரட்டிச் சென்று கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களையும் காவல்துறை வாகனங்களில் ஏற்றிச் சென்றனர். இதனால் காளையார்கோவில் பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தற்போது மதுரை–தொண்டி நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து சீர்செய்யப்பட்டு, பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் வழக்கம்போல் செல்லத் தொடங்கியுள்ளன.
இரட்டைக் கொலை தொடர்பாக தொடர் போராட்டம், கைது நடவடிக்கை மற்றும் தள்ளுமுள்ளு காரணமாக காளையார்கோயில் பகுதியில் தொடர்ந்து பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.