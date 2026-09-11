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வங்கி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டம் - சென்னையில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கையெழுத்தான இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தில், வாரத்தின் அனைத்து சனிக்கிழமைகளையும் விடுமுறையாக அறிவிக்க இந்திய வங்கிகள் சங்கம் ஒப்புக்கொண்டதாக அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுச்செயலாளர் வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
சென்னையில் நடைபெற்ற வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 2:33 PM IST

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சென்னை: ஒன்றிய அரசை கண்டித்து வங்கி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சென்னையிலும் 500க்கும் மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

வாரத்தில் 5 நாட்கள் மட்டுமே வங்கி பணியை அமல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும், செயல்திறன் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகை திட்டத்தில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தியும் வங்கி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், சென்னை பாரிமுனை பகுதியிலுள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே, அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்கம் சார்பில் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுச்செயலாளரும், வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்களின் ஐக்கிய மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளருமான சி.எச். வெங்கடாசலம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட வங்கி ஊழியர்கள் கலந்துகொண்டு ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட வங்கி ஊழியர்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட வங்கி ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெங்கடாச்சலம், “வாரத்துக்கு 5 நாட்கள் வேலைமுறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இப்போது, மாதத்தில் இரண்டு சனிக்கிழமை விடுமுறை, இரண்டு சனிக்கிழமை வேலை என இருக்கிறது. அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும். கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கையெழுத்தான இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தில், வாரத்தின் அனைத்து சனிக்கிழமைகளையும் விடுமுறையாக அறிவிக்க இந்திய வங்கிகள் சங்கம் ஒப்புக்கொண்டது.

இதற்கு பதிலாக, வாடிக்கையார்கள் சேவைக்காக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினசரி வேலை நேரத்தை 40 நிமிடங்கள் அதிகரிக்க ஊழியர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். இந்த ஒப்பந்தம் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டு இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது” என்றார்.

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மேலும், இன்று வங்கி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வங்கி ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.

வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாமல் ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி வருவதாகவும், மீண்டும் வரும் செப்டம்பர் 28, 29, 30 ஆகிய மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து வேலைநிறுத்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் எச்சரிக்கை விடுத்தார். மேலும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களை ஒன்றிய அரசு பெரும் முதலாளிகளுக்கு தாரை வார்த்து வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார்.

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வங்கி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்
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