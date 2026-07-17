தமிழகம் முழுவதும் 50-க்கும் மேற்பட்ட டெண்டர்கள் ரத்து; அதிரடி காட்டும் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை
கழிவுநீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல், வாரச்சந்தை கடைகள் பராமரிப்பு, புதிய போர்வெல் அமைத்தல், குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை சார்பில் டெண்டர் விடப்பட்டிருந்தது.
Published : July 17, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் தமிழகம் முழுவதும் 50-க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்களை ரத்து செய்து நகராட்சி நிர்வாகத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
தவெக தலைமையில் தமிழகத்தில் புதிய அரசு அமைந்ததை தொடர்ந்து, கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட பல்வேறு டெண்டர்கள் உரிய விதிமுறைகளின்படி செயல்படுத்தப்படவில்லை எனக்கூறி அவற்றை தமிழக அரசு ரத்து செய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நகராட்சிகளில் வெளியிடப்பட்டிருந்த குறுகிய கால டெண்டர்களை (Short Term Tenders) உரிய விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படாத காரணங்களைக் குறிப்பிட்டு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த டெண்டர்கள் தொடர்பாக, டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளில் இருந்து டெண்டர் சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒரு முதல் நான்கு நாட்கள் வரை மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால், அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்ற புகார்களும் எழுந்தன. இதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நகராட்சிகளில் வெளியிடப்பட்டிருந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த டெண்டர்கள் கழிவுநீர் வடிகால் பராமரிப்பு, குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல், வாரச்சந்தை கடைகள் பராமரிப்பு, புதிய போர்வெல் அமைத்தல், குடிநீர் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பான பல்வேறு நகராட்சி பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக வெளியிடப்பட்டிருந்தன.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் 30 டெண்டர்கள், கோத்தகிரி நகராட்சியில் 3 டெண்டர்கள், செங்கம் நகராட்சியில் 2 டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் ஏறமணப்பாறை, பெரம்பலூர், திருவள்ளூர், திருவையாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு நகராட்சிகளிலும் 20-க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மொத்தமாக தமிழகம் முழுவதும் 50-க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் தெரிவித்துள்ளது.
உரிய விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி, தேவையான கால அவகாசத்துடன் புதிய டெண்டர்களை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை வெளியிடப்படுமா என்பது குறித்து ஒப்பந்ததாரர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.