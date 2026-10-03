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சுடுகாட்டை மாற்றக்கோரி 50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் - காலை

சுடுகாட்டிற்கு மாற்று இடம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்துடன் ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 10:20 AM IST

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ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே சுடுகாட்டை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி 50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த காவனூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நரசிங்கபுரம் பகுதியில் குறிப்பிட்ட சமூகங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியைச் சேர்ந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக அப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள ஓடையில் சடலங்களை அடக்கம் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகே 17 சென்ட் நிலம் சுடுகாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டதாகவும், அந்த இடத்தில் சடலங்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த சுடுகாட்டில் சடலம் ஒன்று எரிக்கப்பட்டபோது அதிக அளவில் புகை வெளியேறியதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.

குடியிருப்புகளுக்குள் புகை புகுந்ததால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால், குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகே உள்ள சுடுகாட்டை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும், பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி அதிகாரிகளிடம் மனு அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து மாற்று இடம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்துடன் ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதையடுத்து, தங்களது கோரிக்கைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண வலியுறுத்தி 50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலையில் திரண்டு அரசு பேருந்தை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

போராட்டம் குறித்து தகவல் அறிந்த அரக்கோணம் நகர காவல் ஆய்வாளர் மோகன்ராம் மற்றும் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். சுடுகாட்டை மாற்றுவது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறையினர் உறுதியளித்தனர்.

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இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலை கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். சாலை மறியல் காரணமாக சுமார் அரை மணி நேரம் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகே உள்ள சுடுகாட்டால் ஏற்படும் புகை மற்றும் சுவாசப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

Last Updated : October 3, 2026 at 10:20 AM IST

TAGGED:

BLOCKADE NEAR ARAKKONAM
DEMANDING THE RELOCATION
CREMATION GROUND
பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
CREMATION GROUND ARAKKONAM

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