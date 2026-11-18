திருவள்ளூரில் 300-க்கும் மேற்பட்ட வாத்துகள் உயிரிழப்பு - பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பா?
வாத்துகள், கோழிகள் வைத்திருக்கும் இடங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என அவற்றை வளர்ப்பவர்களுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 18, 2026 at 8:58 PM IST
திருவள்ளூர்: பூண்டி அருகே வடதில்லைப் பகுதியில் 300- க்கும் மேற்பட்ட வாத்துகள் திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூண்டி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட வடதில்லை பகுதியில் வெங்கடேசன் என்பவர் வாத்து பண்ணை வைத்துள்ளார். இந்த பண்ணையில் 300- க்கும் மேற்பட்ட வாத்துகள் திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த சுகாதாரத் துறையினர், சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, பறவைக் காய்ச்சலால் வாத்துகள் உயிரிழந்தனவா? என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட குழுவினர், பறவைக் காய்ச்சல் (Avian Influenza) தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர்.
மேலும், ஊத்துக்கோட்டை, கச்சூர், மாம்பாக்கம் உள்ளிட்டப் பகுதிகளிலும் ஆய்வுச் செய்த குழுவினர், பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறு அந்த பகுதி மக்களை அறிவுறுத்தினர்.
இதனிடையே, சுகாதாரத் துறையினர், சம்மந்தப்பட்டப் பகுதியில் மருத்துவ முகாம்களை நடத்தினர். உயிரிழந்த வாத்துகளின் மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆய்வு முடிவுகள் வந்த பிறகே எதனால் வாத்துகள் உயிரிழந்தது என்பது தெரிய வரும்.
வாத்துகள், கோழிகள் வைத்திருக்கும் இடங்களைத் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும், வாத்துகள், கோழிகள் உயிரிழந்தால் உடனடியாக கால்நடை மருத்துவமனைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், பொதுமக்களை கால்நடை மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து வடதில்லை பகுதியைச் சேர்ந்த ராமன் என்பவர் கூறுகையில், "வாத்துகள் உயிரிழந்த நிலையில் கோழிகளும் உயிரிழந்ததாகவும் அவற்றை அதிகாரிகள் புதைத்ததாகவும் மருத்துவ முகாம் அமைத்து பொதுமக்களுக்கு மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டதாகவும்" தெரிவித்தார்.
மேலும், "பறவைக் காய்ச்சல் இல்லை" என அதிகாரிகள் கூறியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.