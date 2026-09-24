அனுமதியின்றி வெட்டி அழிக்கப்பட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட பனை மரங்கள் - மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை
பனை மரங்கள் அழிப்பு குறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 5:56 PM IST
ராமநாதபுரம்: முறையான அனுமதியின்றி 200-க்கும் மேற்பட்ட பனை மரங்கள் வெட்டி அழிக்கப்பட்டதை அரசு அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை எனக் கூறி, மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த அரியாங்குண்டு பகுதியில் 100 அடி அகலத்தில் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில் அந்த சாலைகள் அமைக்கப்பட்டால் அந்த பகுதியில் உள்ள நிலங்களின் மதிப்பு இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் என்பதால், அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு விளைநிலங்களில் உள்ள பனை மரங்களை வெட்டி பிளாட் போட்டு விற்பனை செய்யும் பணிகளில் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அரியாங்குண்டு பகுதியில் எந்தவிதமான முறையான அனுமதியும் பெறாமல் 200-க்கும் மேற்பட்ட பனை மரங்களை வெட்டி அழித்து பிளாட் போட்டு விற்பனை செய்யும் பணிகளில் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
இதனால் பாரம்பரியமாக வளர்ந்து வந்த பனை மரங்கள் அழிவதுடன், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் மண்ணரிப்பை தடுக்கும் பனை மரங்களும் தொடர்ந்து அழிக்கப்பட்டு வருவதால் ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவாகி வருவதாக வன ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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இது குறித்து வன அலுவலர்கள், சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, முறையான அனுமதியின்றி பனை மரங்களை வெட்டிய நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.