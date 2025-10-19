''மூணாறு அருகே மினி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து'' – திருப்பூரை சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயம்!
மினி பேருந்து மாங்குளம் பகுதியை கடந்து செல்லும் பொழுது விரிபாரை எனும் இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து திடீரென சாலையோரத்தில் தலைக்குப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்கு உள்ளானது.
தேனி: கேரளா மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள மூணாறு அருகே சுற்றுலா சென்ற மினி பஸ் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டதில் திருப்பூர் பகுதியை சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயம் அடைந்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் நாளை (அக்டோபர் 20) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி வார விடுமுறையை தொடர்ந்து திங்கள் கிழமை வருவதால் மக்கள் கூடுதல் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர். சென்னையை பொறுத்தவரையில் வேலை மற்றும் படிப்புக்காக தங்கி இருப்பவர்கள் தீபாவளி கொண்டாடுவதற்காக தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர்.
இவர்களின் வசதிக்காக போக்குவரத்து துறை சிறப்பு பேருந்துகளையும், தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் இதுவரையில் சென்னையில் இருந்து 18 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அந்தவகையில் தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை நாட்களை கொண்டாடி மகிழும் வகையில் கேரள மாநிலம், மூணாறுக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தபடி உள்ளனர்.
இந்நிலையில் திருப்பூரில் இருந்து கேரளா மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள மூணார் பகுதிக்கு 7 குழந்தைகள் உள்ளிட்ட சுமார் 29 பேர் மூணாறு பகுதியில் உள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை பார்ப்பதற்காக மினி பேருந்து மூலம் சென்றுள்ளனர். இவர்களது மினி பேருந்து மாங்குளம் பகுதியை கடந்து செல்லும் பொழுது விரிபாரை எனும் இடத்தில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து திடீரென சாலையோரத்தில் தலைக்குப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்கு உள்ளானது.
இந்த விபத்தில் மினி பேருந்தில் இருந்த சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயம் அடைந்து துடித்தனர். இவர்களது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கம் இருந்தவர்கள் மற்றும் சக வாகன ஓட்டிகள் உடனே ஓடி வந்து, ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். மேலும் காயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு அடிமாலி தாலுக்கா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதில், படுகாயம் அடைந்தவர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக தேனி கானா விளக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மாங்குளம் வளைவுகள் நிறைந்த பகுதி என்பதால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மினி பேருந்து விபத்துக்கு உள்ளானது போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது. ஆனாலும் இந்த விபத்து குறித்து மூணாறு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.