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ஒரு வாரத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மீது லஞ்ச புகார்கள்: 5-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை

லஞ்சம் தொடர்பாக பெறப்பட்ட பல்வேறு புகார்களின் அடிப்படையில் மேலும் சிலர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 10:41 AM IST

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சென்னை: ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு தொடங்கப்பட்ட ஒரு வாரத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட லஞ்ச புகார்கள் வந்துள்ளதாகவும், அதில் 5-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை மாநாகர காவல் ஆணையரகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை காவல்துறையில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையிலான தனி ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு தொடங்கப்பட்டது. மேலும், காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் லஞ்சம் கேட்பது தொடர்பாக 7871723000 என்ற பிரத்யேக தொலைபேசி எண்ணில் பொதுமக்கள் புகாரளிக்கலாம் என்றும் சென்னை காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, இந்த எண்ணில் புகாரளிப்பவர்களின் விவரங்கள் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் எனவும் ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு தொடங்கப்பட்ட ஒரு வாரத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட லஞ்ச புகார்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து வந்துள்ளதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு காவல் உதவி ஆய்வாளர் உட்பட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதில் குறிப்பாக சென்னை போக்குவரத்து காவல் பிரிவில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றிய காவலர் ஒருவர், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இருசக்கர வாகனத்தை விடுவிப்பதற்காக பொதுமக்களிடம் லஞ்சம் கேட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அடுத்ததாக, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியப் பிரிவில் பணியாற்றிய காவலர் ஒருவர், ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வூதியத் தொகையை வழங்குவதற்காக லஞ்சம் கேட்டதாகவும் புகாரளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சம்மந்தப்பட்ட காவலர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவு காவல்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

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இதுதவிர லஞ்சம் தொடர்பாக பெறப்பட்ட பல்வேறு புகார்களின் அடிப்படையில் காவல்துறையை சேர்ந்த மேலும் சிலர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்படும் லஞ்சப் புகார்களை உடனடியாக விசாரித்து தவறு செய்யும் காவல்துறையினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BRIBERY COMPLAINTS
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