தேனி அருகே மலைகிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைப்பு!
கிராம மக்களுடன் இணைந்து வியாபாரிகள், விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
Published : July 26, 2026 at 8:14 PM IST
தேனி: வருசநாடு சுற்றியுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட மலைகிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக கடமலை-மயிலை ஒன்றியம் முழுவதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அடைத்து வியபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி தேனி மாவட்டம், வருசநாடு சுற்றியுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் மூன்று தலைமுறைகளாக வசிக்கும் மக்களை வனத்துறை வெளியேற்ற முயற்சிப்பதை கண்டித்து ஒரு நாள் அடையாள போராட்டம் நடைபெற்றது.
மலை கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக கடமலை- மயிலை ஒன்றியம் முழுவதும் நூற்றுக்கும் மலை கிராமங்களில் வணிகர் சங்கத்தினர், ஹோட்டல் டீக்கடை உரிமையாளர்கள் ஒன்றிணைந்து இன்று ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றுவதை கண்டித்தும், இவர்களை வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் விடுத்துள்ள உத்தரவிற்கும் எதிராக போராட்டம் நடைபெற்றது.
மேலும், தமிழக அரசு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும் கடமலைக்குண்டு, மயிலாடும்பாறை, வருசநாடு உள்ளிட்ட நகர் பகுதிகளிலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களிலும், கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெறும் நிலையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அடைத்து இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து இன்று காலை 10 மணிக்கு மேல் கடமலைக்குண்டு நகர்பகுதியில் மலை கிராம மக்கள், வியாபாரிகள் , வணிகர்கள், விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். சுமார் மூன்று ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்காத நிலையில், மலை கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக கட்சி சார்பற்று அனைத்து மக்களும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
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பின்னர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கடமலைக்குண்டு வர்த்தக சங்க தலைவர் கோவிந்தராஜ், "இந்த ஆர்ப்பாட்டம், அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு, காவல்துறை விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடந்தது. 3 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்டனர். அரசு இதற்கு செவி சாயக்கவில்லை என்றால் அனைத்து பகுதி மக்களும் ஒன்று திரண்டு தேனி ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்" என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இதுகுறித்து வருசநாட்டை சேர்ந்த ராமர் கூறும்போது, "உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததால், இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றதாகவும், நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரியுள்ளதால், அனுமதி கிடைத்ததும் மீண்டும உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.