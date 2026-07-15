கேந்திர வித்யாலயாவில் விண்ணப்பம் படிவம் பெற காலை 5 மணிக்கே குவிந்த 1000-க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர்
புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் குழந்தைகளை சேர்க்க பெற்றோர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
Published : July 15, 2026 at 1:21 PM IST
தேனி: புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கேந்திர வித்யாலயா பள்ளியில் காலை 5 மணி முதலே 1000-க்கும் பெற்றோர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அவர்களின் குழந்தைகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை பெற்று சென்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் மத்திய கல்வித் துறையின் கீழ் செயல்படும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளியை தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். அதன்படி, சமீபத்தில் தேனியில் கேந்திர வித்யாலயா அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, தேனி அல்லிநகரத்தில் உள்ள நகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் தற்காலிகமாக கேந்திர வித்யாலயா பள்ளி துவங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பள்ளியில் இந்த கல்வி ஆண்டிற்கான 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவம் இன்று (ஜூலை 15) காலை 9 மணி முதல் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், காலை 5 மணி முதல் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர் தங்களது குழந்தைகளுக்கு விண்ணப்பம் பெறுவதற்காக பள்ளி வளாகத்தில் குவிய தொடங்கினர்.
நீண்ட வரிசையில் பெற்றோர் காலை முதலே காத்திருந்த நிலையில், 9 மணி முதல் விண்ணப்பப் படிவ விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
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கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளியில் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் தலா 40 இடங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், சுமார் 1000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் காத்திருந்து விண்ணப்பங்களை பெற்று சென்றனர். மேலும், தொடர்ந்து பெற்றோர் வந்து கொண்டே இருப்பதால் பள்ளி வளாகத்தில் காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, பள்ளியில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் வைத்திநாதன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது காத்திருக்கும் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும், மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவம் வழங்குவதற்கு கூடுதலாக இரண்டு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். இதனையடுத்து அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக செய்து கொடுத்தனர்.
கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் கட்டணம் குறைவு என்பதால் விண்ணப்பங்களை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பொதுமக்கள் பெற்றுச் சென்றனர்.