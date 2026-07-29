சாம்பாரில் 'பல்லி' - உணவை சாப்பிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி
சிற்றுண்டி வழங்கிய ஒப்பந்த நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 7:02 PM IST
சென்னை: ஆவடி மாநகராட்சியில், சிற்றுண்டியில் பல்லி விழுந்த சாம்பாரை சாப்பிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பருத்திப்பட்டு பசுமை பூங்கா பகுதியில் இன்று வழக்கம்போல் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்குக் காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டது. மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்ட சிற்றுண்டியில், இட்லிக்கு வழங்கப்பட்ட சாம்பாரில் பல்லி ஒன்று இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
சிற்றுண்டியை சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்தில் பணியாளர்கள் சிலருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. அதே போல் மற்றவர்களுக்கும் அச்சம் எழுந்ததை அடுத்து, சாம்பாரைச் சாப்பிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உடனடியாக ஆவடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிரக் கண்காணிப்புடன் கூடிய சிகிச்சையும் பரிசோதனைகளும் வழங்கி வருகின்றனர்.
ஆவடி மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியில் மொத்தம் 817 பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் 'பாலாஜி குளோபல்' என்ற தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் கீழ் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநகராட்சிப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவில் புழு, பூச்சி மற்றும் பல்லி விழும் ஆபத்தான சம்பவங்கள் நிகழ்வது தொடர் கதையாகி வருவதாகவும், உணவுத் தயாரிப்பில் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டைப் பேணத் தவறுவதே இதுபோன்ற விபரீதங்களுக்குக் காரணம் என்றும் பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தரப்பில் கடும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனிடையே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களை, ஆவடி மாநகராட்சி மேயர் உதயகுமார், ஆணையர் சரண்யா, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேரில் சந்தித்து சிகிச்சை குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
இதேபோல் ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ ரமேஷ் குமார் மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்து, தூய்மை பணியாளர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது தங்களுக்கு தரமான உணவு வழங்கவில்லை, ஊதியம், விடுமுறை என பல்வேறு கோரிக்கைகளை தூய்மைப் பணியாளர்கள் முன் வைத்தனர்.
இதுகுறித்து எம்எல்ஏ ரமேஷ் குமார் கூறுகையில், உணவு சமைத்துக் கொடுக்கும் ஒப்பந்த நிறுவனம் ஹதராபாத்தை சேர்ந்தது. நமது ஊரிலேயே தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் இருக்கும் போது கடந்த ஆட்சியில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தில் ஆய்வு நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று உறுதி அளித்தார்.
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இதேபோல் பாஜக மாவட்ட தலைவர் மகேந்திர சிம்மா, மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்து தூய்மைப் பணியாளர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். பின்னர், அவர், "ஆவடி மாநகராட்சியில் ஊழல் மலிந்து உள்ளது. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு சுகாதாரமான உணவு வழங்கப்படுவதில்லை. ரீல்ஸ் ஆட்சியில் இதுபோன்றுதான் நடக்கும். கோவில் பிரசாதத்தில் காலாவதி தேதி அச்சிட வேண்டும் என கூறும் இந்த ஆட்சிக்கு தரமான உணவு வழங்க தெரியாதா?" என விமர்சனம் செய்தார்.